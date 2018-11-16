"ضاحية واسط" يستقبل وفداً من "أدنوك" للتعريف بالشريحة الذكية

الشارقة 24:

استضاف مجلس ضاحية واسط، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، وفداً من شركة أدنوك للتوزيع، وخصص مبادرته "يلستنا"، لتعريف المواطنين بآلية تركيب الشريحة الذكية للمركبات.

ويعد اللقاء من أهم أهداف المجلس، بهدف نشر مختلف الخدمات وبيان إجراءاتها للتسهيل على المواطنين الانتفاع من خدماتها، ولتكون المجالس همزة وصل دائمة لخدمة المواطنين.

واستعرضت أدنوك مختلف الخطوات الرامية لتسهيل التسجيل، من خلال حساب "محفظة أدنوك"، وبعدها تعبئة رصيد محفظة أدنوك بمبلغ 50 درهماً أو أكثر لتفعيلها، بجانب تحديد الدخول على الرابط الإلكتروني لتحديد موعد لتركيب الشريحة، وعند حلول الموعد اصطحاب المركبة إلى مركز تركيب الشرائح الذكية .

ولفت وفد الشركة إلى أن من شأن الشريحة أن تعمل على إنجاز عملية التزود السريع بالوقود، باستخدام الشريحة الذكية على المركبة.

وقام الوفد بالرد على كافة استفسارات الحضور، وبيان الفوائد الإيجابية لاستخدام الشريحة، بجانب أهميتها وسهولة مختلف إجراءات والتي تتواكب مع سياسات الدولة في التوجه الإلكتروني.

حضر اللقاء عبد العزيز الحصان رئيس مجلس ضاحية واسط، وعدد من أعضاء مجلس الضاحية، ولفيف كبير من المواطنين من أهالي الضاحية.