بلدية الحمرية توعي طلبة المدارس بالغذاء الصحي الآمن

الشارقة 24:

واصلت بلدية منطقة الحمرية جهودها التثقيفية الصحية من خلال توعية طلبة مدارس الحمرية بموضوع الغذاء الصحي الآمن، وذلك لأهميتها في حياة الأبناء والناشئة، من خلال المحاضرة التفاعلية "التلوث الغذائي وطرق الوقاية"، التي تأتي ضمن أجندة الحملة الصحية "غذاؤكم مسؤوليتنا"، بحضور 45 طالباً من مدرسة الحمرية للتعليم الأساسي والثانوي للبنين.

هدفت البلدية من خلال الحملة إلى تعزيز مفاهيم السلامة الغذائية، وتوعية الطلبة بمفهوم التلوث الغذائي، وإيضاح المصطلحات المتعلقة بالتسمم وطرق الوقاية منه، وذلك من خلال مختصي قسم الصحة العامة ورقابة الأغذية بالبلدية.

وبين فريق عمل الحملة الصحية بأن تلوث الغذاء يعني احتواءه على ما يجعله غير صالح للاستهلاك، من كائنات دقيقة أو مواد سامة، مما يترتب على تناوله الإصابة بالأمراض، التي من أشهرها "التسمم الغذائي".

من جهته، أكد محمد سلطان المهيري رئيس قسم الصحة العامة، أن بلدية منطقة الحمرية تتبنى من منطلق مسؤوليتها المجتمعية نهج توعية طلبة المدارس بمخاطر التلوث الغذائي، بجانب توعية الناشئة بأهمية الابتعاد عن الأطعمة المكشوفة ذات التخزين السيئ، مشيراً إلى أهمية اختيار الأطعمة والمشروبات الطازجة بعناية.

وقدم كل من محمد بابكر حماد، وصلاح عبد العظيم، وعلم الهدى مالك من قسم الصحة العامة العديد من النصائح الصحية للطلبة، المتعلقة بأهمية اختيار الأطعمة والمشروبات، وغسل الأيدي قبيل تناول الطعام، وغسل الخضروات والفواكه جيداً، وحفظ بقايا الطعام بشكل آمن وغير مكشوف، كما قدم القائمون على الحملة مسابقة توعوية تفاعلية تهدف إلى إيصال المعلومات بأسلوب سهل وبسيط بعيداً عن أسلوب التلقين، وتخللها توزيع جوائز تشجيعية.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، التزام البلدية بتقديم النصائح الصحية والتوعوية للمجتمع المحلي من خلال مختصي البلدية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحملة الصحية "غذاؤكم مسؤوليتنا" ستستمر بجهودها من خلال تناول جملة من الموضوعات الصحية التي تهم أبناء منطقة الحمرية، وذلك لتحقيق المستهدفات، مع مراعاة المراحل السنية والفئات المجتمعية من كل فعالية.