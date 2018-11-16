وزير التربية والتعليم يكرم 100 متقاعد في الشارقة

الشارقة 24:

كرم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، الخميس، في إمارة الشارقة، 100 متقاعد ومتقاعدة، في الحفل الذي نظمته جمعية الإمارات للمتقاعدين، تزامناً مع "عام زايد"، وضمن ملتقى "بصمة قادة في زمن الريادة"، بهدف تقدير فئة المتقاعدين وبيان إسهاماتهم.

تضمن الحفل الذي حضره عدد كبير من المسؤولين تكريم 70 متقاعدة و30 متقاعداً، ممن كانت لهم بصمة عطاء.

وقدم فرج إسماعيل رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتقاعدين، شكره لمعالي وزير التربية والتعليم على حضوره ورعايته الحفل، لافتاً إلى أهمية تقدير أدوار المتقاعدين وجهودهم في البناء والتنمية.