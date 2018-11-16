أكاديمية العلوم الشرطية تحتفي باليوم العالمي للتسامح

الشارقة 24:

نظمت أكاديمية العلوم الشرطية فعالية "ساعة تسامح"، تحت شعار "التسامح على نهج زايد طيب الله ثراه"، وذلك بمناسبة احتفال الدولة باليوم العالمي للتسامح.

تضمنت الاحتفال عدداً من الفعاليات الثقافية والرياضية، شارك فيها الحضور إلى جانب تكريم الموظفين المنتهية خدماتهم وأعضاء عدد من لجان العمل.

حضر الفعالية سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس الأكاديمية، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والدكتورة أمل بالهول الفلاسي مستشار الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات، ومديري الإدارات بالأكاديمية، ورؤساء الأقسام والموظفين والطلبة والمستخدمين وعمال بلدية الشارقة.

وأكد العقيد العثمني، في كلمته، أن التسامح والتضامن ليس بغريب على دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الدولة على التسامح والمحبة وقبول الآخر، واليوم نرى أن في دولة الإمارات يعيش فيها أكثر من 200 جنسية بثقافات وديانات مختلفة، والكل يعيش هنا بحب ووئام وأمن وأمان وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم بفضل القيادة الرشيدة، التي تسعى دائماً إلى استمرار هذا النهج الإماراتي الأصيل.

من جانبها، أفادت الدكتورة أمل بالهول الفلاسي، أن الشيخ زايد كان ولا يزال عنواناً ورمزاً خالداً للعطاء والعمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات والعالم، بما قدمه من أعمال خيرة أسهمت في تخفيف معاناة الكثير من شعوب العالم الشقيقة والصديقة، التي لا تزال تستذكر حتى يومنا هذا أياديه البيضاء.