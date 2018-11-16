"خيرية الشارقة" تغيث أسرة منكوبة بالمأوى والمساعدات العاجلة

الشارقة 24:





استجابت جمعية الشارقة الخيرية، لنداء إغاثة عاجل، وساندت أسرة تعرضت لحادث حريق اندلع بمسكنها، قبل أن يلتهم كل شيء، ونجم عن الحادث وفاة الأم وطفلتها، بالإضافة إلى إصابات لأحد أفراد الأسرة الذي يخضع للعلاج في إحدى المستشفيات بإمارة الشارقة.

وتقدم عبد الله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، بخالص العزاء إلى الأسرة لوفاة الأم وطفلتها في حادث الحريق الأليم، موضحاً أنه تم تكليف إدارة المساعدات بمتابعة حالة الأسرة بعناية شديدة، وتقديم كل سبل الدعم لها، ومساندتها بالشكل الذي يليق بقيم العطاء التي درجت الجمعية على تقديمها.

وبيّن أنه تم صرف مساعدات مالية لأفراد الأسرة، لإعانتهم على توفير احتياجاتهم اليومية، كما أوضحت فرق البحث بالجمعية أنهم يندرجون تحت الحالات المستحقة، وسبق أن تمت مساعدتهم بحزمة من المساعدات، من شأنها تمكينهم من توفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة التي تصون كرامتهم.

وأعرب رب الأسرة، "م. م."، عن خالص شكره لمبادرة جمعية الشارقة الخيرية، ومساندتها العاجلة لهم، مثمناً سرعة تفاعل الجمعية مع ما وقع لهم، وتعاملهم الإنساني الذي أبدوه تجاه الأسرة.

وتبين من واقع البحث الميداني العاجل، الذي أجراه قسم المساعدات الداخلية بالجمعية، أن الأسرة تنتمي لإحدى الجنسيات الآسيوية، وعلى الفور تكفلت الجمعية بتوفير إقامة مؤقتة بإحدى الشقق الفندقية بالشارقة، لحين الانتهاء من إجراءات استئجار مأوى بديل لهم وتأثيثه، عوضاً عما دمرته النيران.