لجنة "غرف العمليات بوزارة الداخلية" تعقد اجتماعها بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

في إطار مد جسور التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والشرطية بالدولة، وتحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، من أفضل دول العالم في مجال تحقيق الأمن والسلامة،عقدت اللجنة التخصصية لغرف العمليات المركزية بوزارة الداخلية بإمارة الشارقة، اجتماعها الخامس بقاعة العميد حميد سيف بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة.

ترأس الاجتماع العقيد محمد سالم مولى، مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة، وبحضور عدد من الضباط ذوي الاختصاص، بمختلف قيادات الشرطة بالدولة، لتوحيد الإجراءات بغرف العمليات على مستوى الدولة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع، توحيد إجراءات عمل غرف العمليات على مستوى الدولة، وبحث أسس التعاون بين كافة القيادات الشرطية، والاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات الخاصة بغرف العمليات على مستوى جميع وحدات وزارة الداخلية، وغرف العمليات المتحركة.

وفي الختام شكر رئيس اللجنة الحضور، على ما قدموه من طرح أثرى النقاش، وقدم العديد من الأفكار النيرة التي تنسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة، في تعزيز أمن الوطن والمواطن والمقيمين على أرضه الطيبة.