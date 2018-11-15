بحيرة كلباء... لوحة فنية بين أحضان الطبيعة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

تزخر مدينة كلباء بالعديد من الوجهات السياحية لما لها من مقومات طبيعية ساحرة، وتنوع وثراء كبير في بيئاتها الجبلية والبحرية والزراعية، وذلك لموقعها الاستراتيجي الذي يطل على بحر العرب.

بحيرة كلباء إحدى المعالم السياحية والترفيهية الجاذبة للزوار لما تتمتع به من طبيعة خلابة متداخلة مع محمية القرم لتشكل لوحة فنية تجمع زرقة المياه واللون الأخضر لأشجار القرم والمنغروف بالمحمية.

علاوة على هذا التداخل الذي عزز من جمالية البحيرة، فإن موقعها القريب من بؤرة مكتظة بالمؤسسات الحكومية والوجهات التجارية، يرفع بطبيعة الحال من إقبال الزوار عليها.

عدسة "الشارقة 24" تجولت في أنحاء البحيرة لترصد ما بها من طبيعة خلابة ومرافق متطورة تلبي احتياجات الأهالي والزوار.

وتطل البحيرة من ناحية على أحدث مراكز التسوق وأكبرها على الإطلاق في المدينة، وهو مول كلباء، ومن ناحية أخرى تقع على منتجع وفندق نزل الرفراف، وفي القريب العاجل سيضاف إلى قائمة المواقع التجارية والترفيهية المطلة عليها، معلم جديد، وهي واجهة كلباء المائية الجاري العمل بها على مقربة من ميدان العلم المطل على البحيرة بدوره.

الجهات الحكومية المحلية بالمدينة، فطنت مبكراً إلى أهمية البحيرة، فعززت من مرافقها الخدمية بدورات مياه تمتد بطول الممشى الموازي لها، وبالأحرى ما يسمى كورنيش البحيرة.

ويمتاز الكورنيش، بحديقة طولية غناء واستراحات للزوار مؤمنة بسياج حديدي لعوامل الأمان، علاوة على ممشى مميز يحظى بإقبال وافر من محبي رياضات المشي والركض.

إضافة جديدة طرأت على مرافق البحيرة، تمثلت في رفدها بمجموعة من أجهزة لياقة بدنية متعددة لتشجيع المرتادين على ممارسة الرياضة، وهو المشروع الذي نفذته بلدية مدينة كلباء، ليشكل إضافة لمقوماتها الترفيهية التي تضم أيضا العديد من ألعاب الأطفال.

اتصال بحيرة كلباء بمحمية أشجار القرم يوفر للأخيرة سبل الحماية لها كضمانة أو سلة غذاء للأحياء البحرية؛ حيث تتميز البحيرة بنسبة ملوحة في مياهها لا تزيد عن ملوحة مياه البحر؛ فضلا عن كثافة انتشار الطحالب بها والتي تلعب دوراً هاماً في إتمام عملية التمثيل الضوئي، وتوفير الغذاء، وتكاثر الأحياء.