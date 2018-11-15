"نفط الشارقة": حفر أول بئر استكشافية للنفط بشمال المدام في ديسمبر

الشارقة 24 – وام:

تشارك مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، بجناح خاص في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، الذي اختتم فعالياته، يوم الخميس.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، أن مشاركة المؤسسة في "أديبك"، تأتي ضمن رؤيتها، لتعزيز حضورها، بوصفها مشاركاً رئيساً في أسواق الطاقة، سواء المحلية أو العالمية، فضلاً عن المشاركة بخبراتها ومعارفها وممارساتها الناجحة مع بقية الشركاء الفاعلين في هذا القطاع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، أن "أديبك" يوفر لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، فرصة فريدة، من أجل تقوية علاقاتها وشراكاتها مع بقية شركات النفط الوطنية، وأيضاً مع شركات النفط العالمية، المشاركة في المعرض والمؤتمر.

وأشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بالسمعة الطيبة لمعرض ومؤتمر "أديبك"، وقدرته على اجتذاب خبراء صناعة الطاقة العالميين، وصناع القرار الرئيسيين فيها، لافتاً إلى أن مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بدورها، تعمل على استكمال الدور الإيجابي، الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة، في خلق وتطوير مورد آمن ومُستدام للطاقة، ودعم نمو وتقدم أسواق الطاقة محلياً وعالمياً.

بدوره، أكد مسعود الحمادي مدير الاستكشاف والإنتاج في المؤسسة، بدء حفر أول بئر استكشافية للنفط في شمال منطقة المدام، ضمن المناطق البرية في إمارة الشارقة، الشهر المقبل.

وأوضح الحمادي، أن البئر تعد واحدة من عشرات الآبار الموجودة في المناطق الاستكشافية الثلاث، التي حددها مجلس النفط، بعد إجراء مسح زلزالي عليها.

ونوّه مدير الاستكشاف والإنتاج في مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، إلى أن مجلس نفط الشارقة، سيعلن قريباً عن الشركة الفائزة بامتياز الحقول الجديدة، من ضمن 35 شركة عالمية، تقدمت للمناقصة التي افتتحها في 25 يونيو الماضي، وتضمنت عروضاً بحقوق امتياز لمدة 30 عاماً، قابلة للتمديد لمدة 10 أعوام إضافية للحقول البرية، التي تغطي ثلاث مناطق استكشافية.

وذكر الحمادي، أن نتائج المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، الذي تم إجراؤه في عام 2016، ومعالجة بياناته خلال عام 2017 وبداية العام الجاري، أعطت صورة أكثر وضوحاً، بدرجة كبيرة عن أهمية حزام طيات المكمن "بئر المدام"، الذي تمت دراسته، وتدل المؤشرات المبكرة من هذه الدراسة، على وجود احتمال لكميات كبيرة لم يتم استكشافها، أو إجراء اختبارات عليها حتى الآن.

وأضاف أن عمليات المسح الزلزالي، شملت مساحة ألف كيلو متر مربع، وأنه لدى المؤسسة برامج حفر أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونوّه مدير الاستكشاف والإنتاج في مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، إلى أن المؤسسة شرعت في تنفيذ برنامج طموح للاستكشافات، من أجل كشف معطيات الإنتاج المحتملة، في حقولها البرية، وأوضح أن النتائج الأولية للمسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد، تبدو مشجعة، وأكد تطلع المؤسسة للمضي قدماً في عمليات حفر واسعة.

وأشار الحمادي، إلى أن المؤسسة شاركت في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للبترول في أبوظبي "أديبك"، لتأكيد حضورها المتميز والمؤثر، منوّها إلى أن المشاركة في المعرض تمنح المؤسسة فرصة متجددة للتواصل وتبادل الخبرات والرؤى، مع كبرى الشركات العالمية، وكبار المسؤولين الدوليين في قطاع الطاقة.