شرطة الشارقة تنظم زيارة لجامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي

الشارقة 24:

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، زيارة لعدد من منتسبيها لجامع الشيخ زايد الكبير في إمارة أبوظبي، وذلك تزامناً مع "أسبوع التسامح العالمي" الذي يصادف الفترة من 9-16 نوفمبر من كل عام.

وتأتي الزيارة لبث روح التسامح بين كافة العاملين والموظفين ترسيخاً للقيم التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتجسيداً لرسالة الإسلام المتمثلة في تعزيز قيم التسامح والتآخي والتعايش مع الآخر، بما يكفل احترام التعددية الثقافية والدينية، والالتزام المشترك بقيم الحوار واحترام الآخر وإذكاء الوعي بالحاجة الملحة إليهما، ودعم الحوار البنّاء بين مختلف الأعراق والثقافات والأديان.

وخلال الزيارة استمع الوفد إلى شرح من أحد المرشدين داخل الجامع عن هذه التحفة الفنية المعمارية الشهيرة في إمارة أبوظبي، الذي يعد ثالث أكبر مسجد في العالم بعد مسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، والذي تمّ بناؤه كمعلم يحتفي بالحضارة الإسلامية ومركزاً بارزاً لعلوم الدين الإسلامي، ومعلماً من معالم العمارة الإسلامية الحديثة التي تربط الماضي بالحاضر.

وعبر المشاركين بالزيارة عن سعادتهم بهذه المبادرة وإعجابهم بجمالية هذا الصرح والطراز المعماري الفريد لجامع الشيخ زايد الكبير معربين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة العامة لشرطة الشارقة على هذه اللفتة الإنسانية الطيبة.