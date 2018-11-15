فريق العمل المشترك لتخطيط الحوادث يجتمع مع "رافد" و"تحصيل"

الشارقة 24:

عقد فريق العمل المشترك لتخطيط الحوادث المرورية بإمارة الشارقة، بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة، اجتماعاً تنسيقياً برئاسة العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية رئيس فريق العمل، وحضور السيد سالم سعيد المدفع المدير العام لشركة رافد لحلول المركبات "وحدة الحوادث"، والمقدم محمد علاي مدير إدارة المرور والدوريات، والمقدم محمد رحمه الغزال رئيس قسم العمليات بشرطة الشارقة، والسيدة بان الساعاتي والوفد المرافق معها من شركة تحصيل.

في بداية الاجتماع رحب مدير عام إدارة العمليات المركزية بالحضور، مثمناً بالدور الذي تقوم به شركة رافد، وشركة تحصيل بالشارقة، وتم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق وفق منظومة متكاملة بين شرطة الشارقة وشركتي رافد وتحصيل بالشارقة وتوظيف جُلّ الطاقات والإمكانيات والتقنيات وذلك في خطوة من شأنها الارتقاء بمعايير الخدمات المقدمة للجمهور.