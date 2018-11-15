بلدية الحمرية تحتفل بـ "يوم التسامح" بمشاركة كوادرها

الشارقة 24:

احتفلت بلدية الحمرية اليوم الخميس، باليوم العالمي للتسامح بمشاركة كافة كوادر، مقدمة العديد من الفقرات التي عززت من أهداف اليوم العالمي.

وشملت الفعاليات توزيعات تحمل عبارات دالة مستوحاة من الحدث العالمي بجانب اشتمالها على وسم "الإمارات وطن التسامح"، وشعار المهرجان الوطني للتسامح "على نهج زايد" الذي أطلقته وزارة التسامح بالدولة احتفاءً بالمناسبة العالمية.

وهدفت البلدية من المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للتسامح، لتعزيز قيم التعايش المشترك والوئام وقبول الآخر، بجانب ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عصرياً حاضراً للتسامح بين الشعوب العالمية، يتعايش فيها الجميع تحت رايتها الوارفة.

من جانبه وجه مدير البلدية مبارك راشد الشامسي في كلمته العديد من الإشارات الإنسانية بهذه المناسبة، مؤكداً فيها على أن التسامح يعد أحد المبادئ الأساسية المتأصلة في مجتمع الإمارات، منوهاً إلى أن العيش بسلام والاحترام المتبادل مكن من مجال غرس مفاهيم التسامح في النفوس، وأضحت الإمارات مركزاً حضارياً وفكرياً مشعاً بالخير والسعادة والتسامح، بعيداً كل البعد عن التعصب والانغلاق والكراهية.