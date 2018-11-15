"شؤون الضواحي" تحتفي باليوم العالمي للتسامح

الشارقة 24:

احتفلت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، صباح الخميس، وفي مقر مجلس ضاحية مويلح بمدينة الشارقة باليوم العالمي للتسامح، والذي حمل اسم على نهج زايد وسط تنظيم عدد من الفعاليات عكست التعايش والتسامح الذي يعبر عن طبيعة قيادة ومجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاحتفال سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى.

وأكد سعادة خميس بن سالم السويدي أن مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ترك لنا إرثاً خالداً يؤكد أن الالتقاء والتعايش بين البشر والاحترام المتبادل بينهم والعمل المشترك والنافع معهم يؤدي دائماً إلى تحقيق الخير والرخاء للجميع.

وتواصلت فقرات الاحتفال بتكريم المسلمين الجدد بجانب قيام الحضور بزراعة زرع شجرة التسامح، تعبيراً عن مشاركة الجميع هذه المناسبة التي تحمل روح الإنسانية اتجاه العالم.