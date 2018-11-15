الأمن الوقائي بشرطة الشارقة تنظم ورشة ضمن مبادرة "الجرعة الأمنية"

الشارقة 24:

أكد سعادة اللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة على أهمية نشر الثقافة القانونية التي تهدف إلى المساهمة في تطوير الأداء ورفع الكفاءة بين منتسبي شرطة الشارقة، وترسيخ مفاهيم أهمية الانضباط التي تحقق أقصى درجات التميز في الأداء الشرطي بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز وتحقيق الأمن والأمان.

جاء ذلك خلال الورشة التي أطلقتها إدارة الأمن الوقائي بشرطة الشارقة ضمن سلسة من الورش الأمنية التي تستهدف موظفي القيادة العامة لشرطة الشارقة ضمن مبادرة "الجرعة الأمنية"، حيث عقدت أولى الورش التوعوية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية، بحضور اللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة والعميد محمد عبد الله العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، حيث تهدف الورشة إلى تعزيز مفهوم الحس الأمني لدى رجل الشرطة من خلال مجموعة من الورش التي تهتم من خلالها بالتغذية الأمنية والوقائية للموظف، ويكون على إطلاع دائم بالقوانين واللوائح التي ينص عليها قانون الشرطة.