سلطان القاسمي يتفقد مجمع "الشارقة للبحوث والتكنولوجيا"

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الخميس، اجتماع إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وذلك في مقر المجمع في المدينة الجامعية.

واطلع سموه، خلال الاجتماع، على تطورات العمل في المجمع ومشروعات البنية التحتية، والمرافق الرئيسة بالمجمع، والتقدم في إنجاز سير العمل في العمليات الإنشائية والتطويرية للمرحلة الأولى للمجمع، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل عن أبرز مستجدات الأعمال الجارية في المجمع، وما تم إنجازه، والمبادرات الخاصة بسير العمل، بما يحقق رسالة المجمع وأهدافه، والمشاريع المزمع إطلاقها مستقبلاً.

ووجه سموه إدارة المجمع بالتواصل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، والقطاع الأكاديمي، لتعزيز مفهوم الشراكة بين المجمع وهذه المؤسسات، بما يخدم ويحقق رؤية سموه في دعم عمليات البحث العلمي والابتكار والتقدم التكنولوجي في إمارة الشارقة على وجه الخصوص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

كما اطلع سموه على الخطط المستقبلية للمجمع، واعتمد سموه عدداً من الخطط والمشروعات الخاصة بعمل المجمع وتطويره، والتي تسهم في تعزيز وتحقيق أهداف المجمع المرجوة في البحث العلمي والتعاون المثمر بين القطاعات المختلفة، كأحد المشروعات الابتكارية الرائدة في الإمارة.

حضر الاجتماع سعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وسعادة حميد جعفر عضو مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة.