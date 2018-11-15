"أشغال الشارقة" تحتفل باليوم الدولي للتسامح

الشارقة 24:

احتفت دائرة الأشغال العامة بالشارقة باليوم الدولي للتسامح، عبر زيارة قام بها عدد من موظفي ومهندسي الدائرة للمواقع الإنشائية لمشاريعها وتوزيع وجبات الإفطار على العمال القائمين عليها، إلى جانب تعميم منشورات على الموظفين وإطلاق مسابقات تؤكد على أهمية دور التسامح.

واستهل وفد الدائرة جولته بزيارة مشروع خط ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة المعالجة بالصجعة لمحمية البردي وقام بتوزيع وجبات الإفطار على ما يزيد عن 50 عاملاً، تلاها زيارة مشروع رفع كفاء المرحلتين الرابعة والخامسة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية الخامسة وتوزيع وجبات الإفطار على ما يزيد عن 100 عاملاً.

وأكدت نورة الزرعوني مسؤول الفعالية من مركز الاتصال المؤسسي أن الفعالية تندرج ضمن مبادرات مركز الاتصال المؤسسي الخاصة بعام زايد، مشيرة إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أكد مراراً وتكراراً على أن الإسلام دين رحمة وتسامح وتفاهم وتقارب بين البشر، وأهمية ترسيخ ثقافة التسامح كجزء من الثقافة الإنسانية لما فيه الخير لحاضر الأجيال ومستقبلها، موضحةً أن الأديان جميعها رغم اختلافها، تحمل التعاليم الأخلاقية والنوايا الطيبة لكل انسان، وبالتالي فالتقارب والتبادل المعرفي والثقافي الذي أمرنا به ديننا الحنيف هو الحل ليكون الاختلاف كمصدر للغنى.