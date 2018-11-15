طارق بن خادم: الإمارات قِبلة للتسامح والتعايش الحضاري

الشارقة 24:

أكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن النهج الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة يقوم على أسس ومبادئ التسامح والتعايش الحضاري.

وضع لبنته الأولى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة طيب الله ثراه، وسار على نهجه شعب الإمارات، واستمر العمل على تعميق الفكر السمح، والخلق الإنساني العالي، إلى جانب قيم المساواة والاحترام وتقبل الآخر، لتصبح دولة الإمارات اليوم قبلة التسامح والتوازن والاعتدال، وتصان حقوق كل من يعيش على أرضها الأصيلة، وتشكل في مجملها نموذجاً ملهماً لدولة عنوانها الاعتدال والوسطية.

وتظهر الممارسات المتسامحة المبذولة من جميع قطاعات الدولة وأفرادها، الجهود المشتركة في تعزيز هذا الفكر الإنساني المتحضر وترسيخ ثقافة التسامح في المجتمع.

جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح المعتمد لدى الأمم المتحدة، والذي احتفلت به دولة الإمارات ضمن المهرجان الوطني للتسامح "على نهج زايد"، الذي أقامته الدولة بهدف تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام ونبذ الكراهية والتطرف لمختلف الجنسيات والأديان، وقبول الآخرين فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً.

حيث نفذت الدائرة مجموعة من الفعاليات على مدار أسبوع، تضمنت مبادرة اختيار الشخصية المتسامحة الأبرز في مقر الدائرة، وتنظيم ندوات حول التسامح لموظفي حكومة الشارقة، والباحثين عن عمل.