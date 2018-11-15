"الشارقة لإدارة الأصول" تنظم لقاءً توعوياً بالتعاون مع "الخدمات الإنسانية"

الشارقة 24:

نظمت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة، لقاء توعوياً، ضمن مبادرة كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في بيئة العمل، الأربعاء، بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وجاء اللقاء كجزء من برنامج القادة "مشروع التعليم التفاعلي"، الذي يهدف إلى توفير فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة في شركة "الشارقة لإدارة الأصول"، من منطلق أهمية المشاركة المجتمعية، تحت شعار: "شارك معنا وكن جزءاً من التغيير".

وقدمت الورشة الدكتورة سامية محمد صالح، مديرة مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بحضور سعيد بطي، مدير مركز مسارات للتطوير والتمكين، وآمنة إبراهيم، أخصائي توظيف في مركز مسارات للتطوير والتمكين، وخلود محمد الكعبي، سكرتير مركز مسارات للتطوير والتمكين، من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وأفاد سعادة إبراهيم الحوطي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، يأتي هذا اللقاء لتأكيد على أهمية وضرورة التوعية بكيفية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في بيئة العمل وهي جزء من المسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع العام والخاص، ودورها في دعم وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، فهم يمتلكون من الإمكانات والقدرات والثقة ما يؤهلهم لأن يكونوا فاعلين في العمل بشكل مميز وخلاق، كما تطرق اللقاء إلى مكانة مشروع التعليم التفاعلي وأهميته، الذي يسهم في تنمية القدرات والمهارات وتحقيق قفزات نوعية في الأداء والعمل والتميز.

ولفت إلى أن اللقاء جاء ضمن برنامج القادة "مشروع التعليم التفاعلي"، حيث تتجلى في استراتيجيته أهمية أن يكون كل واحد منا، وكل مؤسسة، قادرة على المساهمة في التغيير للأفضل، خصوصاً فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، والاستمرار في نهج دمجهم بالعمل، كما المجتمع، بمعنى ترجمة عملية وحيوية لشعار "شارك معنا وكن جزءاً من التغيير"، وتطرق اللقاء إلى الوسائل والآليات التي تمكن أفراد المجتمع أن يكونوا جزءاً من هذا التغيير البناء.