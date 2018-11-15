"التنمية الأسرية" تسدل الستار على فعاليات مبادرة "مودة"

الشارقة 24:

اختتمت مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة فعاليات برنامج "مودة"، والذي استمر لـ 5 أيام، من الأحد الموافق 11 نوفمبر إلى الخميس الموافق 15 نوفمبر الجاري، وقدم البرنامج فعاليات متنوعة لتوعية المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، بكيفية بناء أسرة مستقرة، وتعزيز القيم الاجتماعية والنفسية.

قدم البرنامج جلسات استشارية مجانية، في عمادة شؤون الطالبات في جامعة الشارقة، قدمتها المرشدة الأسرية من الجامعة، الأستاذة عائشة المطوع، وذلك من الأحد للخميس، وحرص منظمو الجلسات على عرض فيديوهات توعوية للطالبات، ومن ثم تم طرح مسابقات وتقديم جوائز يومية، بهدف إيصال المعلومات للمستهدفات بطريقة أفضل.

كما تم تنفيذ برنامج تدريبي للمقبلات على الزواج، الأربعاء الموافق 14 من نوفمبر الجاري، تحت عنوان "الحب ارتباط"، قدمته الأستاذة منيرة المرزوق من دولة الكويت، وضم عدة محاور متنوعة هدفت لتوعية المقبلات على الزواج والمتزوجات حديثاً بأفضل الطرق لتجنب المشكلات الزوجية، وتقريب وجهات النظر بين الشريكين، إلى جانب محاولة فهم الطرف الآخر، والتعرف على أنماط الشخصية.

كما تم عرض فيديوهات للدكتور عبد العزيز الحمادي، بهدف تقديم نصائح تربوية ونفسية للمقبلات على الزواج، كما قدمت الأستاذة منيرة المرزوقي فعالية "لغات الحب" في فرع جامعة الشارقة في منطقة كلباء، وضمت كذلك عدة محاور متنوعة، هدفها تعريف المتدربات بلغات الحب الخمس وكيفية التعامل مع كل منها.

وشهدت فعاليات "مودة" إقبالاً كبيراً من الطالبات، اللواتي أكدن أن فعاليات البرنامج صححت لديهن الكثير من الأفكار المغلوطة حول الزواج، وتعرفن من خلالها على أنماط الشخصيات وكيفية التعامل مع الاختلاف بينها، وعززت الفعالية من ثقتهن بأنفسهن، وكانت بمثابة تدريب لهن على كيفية التعامل مع كل المحيطين بهن.

كما عبرت الأستاذة منيرة المرزوق، عن سعادتها بالإقبال الكبير من الطالبات وسيدات من المجتمع على فعاليات البرنامج، والذي يعكس مدى الوعي الاجتماعي، ورغبة فئة كبيرة من المستهدفات، في تطوير ثقافتهن الأسرية، ولمست خلال الفعالية مدى تجاوبهن واهتمامهن، وأثنت على جهود مراكز التنمية الأسرية، في تنظيم مبادرات ذات مردود ثقافي واجتماعي، لبناء حياة أسرية ناجحة ومستقرة.

وأكدت هدى بو كفبل مدير إدارة برامج الأسرة في مراكز التنمية الأسرية، أن جميع المبادرات التابعة لمراكز التنمية الأسرية موجهة لأفراد المجتمع كافة، خاصة مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي وأدوات التكنولوجيا المختلفة التي أصبحت ذات أثر كبير في نفوس الأجيال الجديدة.

وأضافت أن فعاليات المبادرة حققت نتائج مثمرة بفضل تنوعها وحرص القائمين عليها على تقديم استشارات مجانية للمشاركات، بهدف توعية فئة المقبلات على الزواج والمتزوجات حديثاً.