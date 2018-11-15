خورفكان تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24 – وام:

عقدت لجنة الاحتفالات باليوم الوطني الـ 47 للدولة بمدينة خورفكان اجتماعاً لمتابعة عمل اللجان الفرعية وما تم إنجازه في سياق الاستعدادات للاحتفال الذي سيقام يوم 22 نوفمبر الحالي على كورنيش خورفكان.

ويتضمن برنامج الاحتفال عرضاً جوياً يقدمه فريق فرسان الإمارات، إضافة إلى عروض طائرات وأوبريت وطني يشارك فيه كوكبة من الفنانين الإماراتيين بمشاركة طلبة مدارس خورفكان، كما تشارك في برنامج الحفل فرقة الفنون الشعبية حيث تقدم "الحربية" وأهازيج تراثية.

يذكر أن لجنة الاحتفالات بخورفكان تتكون من المجلس البلدي للمدينة وبلدية خورفكان وهيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة ودائرة الثقافة بخورفكان.

وعقد الاجتماع الأول للجنة برئاسة سعادة خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة رئيس لجنة الاحتفالات باليوم الوطني الـ47 بإمارة الشارقة، بحضور سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي بخورفكان، ويوسف شاهين عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة المنظمة للاحتفال بخورفكان، والمهندسة فوزية القاضي مدير بلدية خورفكان، وأشواق النقبي مسؤولة مكتب هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالمنطقة الشرقية.

وتم تشكيل اللجان الفرعية لتأمين انسيابية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين فيها.