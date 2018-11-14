مهرة الشحي: إنشاء أول معهد من نوعه في الشارقة مطلع العام

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

كشفت مهرة عبد الرحمن الشحي مدير معهد تدريب الوقاية والسلامة بالإنابة، أنه تم توقيع عقد شراكة وتعاون، مع شركة ساند الوطنية، لإنشاء معهد مختص، بتدريب السلامة والصحة المهنية في إمارة الشارقة.

وأوضحت الشحي، في تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن من أهداف هيئة الوقاية والسلامة، حماية أفراد المجتمع والممتلكات، من الإصابات المحتملة في مجتمع الشارقة.

وأضافت مدير معهد تدريب الوقاية والسلامة بالإنابة، أنه سيتم تدشين المعهد، الذي يعتبر الأول من نوعه في إمارة الشارقة مطلع 2019، وأن سيتم الإعلان عن مقره، وبرامجه التدريبية الإلزامية للمؤسسات ذات الخطورة العالية والمتوسطة، عبر مختلف قنوات الهيئة.