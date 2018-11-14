مجلسا ضاحية الخالدية وبلدي الشارقة يبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24:

بحث مجلس ضاحية الخالدية بمدينة الشارقة، خلال اجتماعه، مع المجلس البلدي لمدينة الشارقة، أطر التعاون المشترك بين الجانبين، بما يصب في خدمة المواطنين.

ويأتي الاجتماع، الذي عقد بمقر بلدية الشارقة، في إطار مد جسور الترابط والتعاون القائم بين الطرفين، بما يضمن تحقيق تكامل العمل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وذلك بهدف إيجاد الحل للعديد من الموضوعات المجتمعية، وتذليل أية عقبات أو صعوبات، بهدف المساهمة في تطوير المناطق السكنية، وتلبية احتياجات الأهالي، من منطلق قيام مجلس الضاحية، بدوره كهمزة وصل بين المواطنين والحكومة.

شهد اللقاء، من مجلس ضاحية الخالدية سعادة خلفان سعيد المري رئيس المجلس، والأعضاء محمد بن هده السويدي، وسيف المطوع السويدي، وعلي بن سيفان السويدي، فيما استقبلهم سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعضوا المجلس سيف سالم السويدي، وراشد خميس السويدي، بحضور ماجد عبد الله بو خاطر أمين سر المجلس البلدي، وعبد الرحمن عبد الله بو غانم رئيس قسم استقبال طلبات الأراضي، وحمد سالم آل علي، وعمر عبد الله، من مجلس الضاحية.

وفي بداية الزيارة، أشاد سعادة خلفان المري، بدور المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وحرصه على تلمس احتياجات المواطنين وخدمتهم، في إطار تلاقي أعمال المجلس البلدي، مع مجلس الضاحية، للوصول إلى مختلف الرؤى، التي تسهل على المواطنين، الراحة والاستقرار في مناطقهم.

ورحب سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، بوفد مجلس ضاحية الخالدية، مؤكداً حرص المجلس على التعاون مع مجالس الضواحي، والاستماع لآرائها وما تنقله من موضوعات، لخدمة المواطن والارتقاء الدائم بالخدمات.

وتطرق المجتمعون، من كلا الطرفين، إلى مختلف المحاور التي تعزز تعاون الجانبين، بما يخص شؤون أهالي الضاحية واحتياجاتهم، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتكامل مع مختلف الدوائر الحكومية، نحو تقديم أفضل الخدمات وأرقاها، للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

وناقش الحضور، عدداً من الموضوعات الخدمية، التي تتعلق بأدوار البلدية، إلى جانب عرض الصور التوضيحية عن المنازل المهجورة في ضاحية الخالدية، وأثرها على المنطقة، والحاجة إلى إيجاد الحلول بشأنها، علاوة على طرح ومناقشة ظاهرتي سكن العوائل المتعددة في منزل واحد والعزاب في الضاحية، وتبادل أوجه النظر المختلفة، حول أسباب هذه الظاهرة وعلاجها.