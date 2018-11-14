خالد جاسم المدفع: منتدى الضيافة يُعزز المكانة السياحية للشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أشاد سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، بأهمية انعقاد منتدى الضيافة بالشارقة 2018، تحت شعار "سياح الألفية والسياحة الاقتصادية"، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وذلك لتسليط الضوء على أحدث التوجهات السياحية، ورسم ملامح القطاع السياحي في الإمارة.

وأوضح سعادته، أن استضافة المنتدى، يأتي في إطار سعي الهيئة، لتحقيق أهداف "رؤية سياحة الشارقة 2021"، التي تهدف إلى زيادة التدفقات السياحية للإمارة، والوصول إلى 10 ملايين سائح بحلول 2021، فضلاً عن تكثيف الجهود الرامية، إلى تطوير قطاع الضيافة في الإمارة، لجعلها الوجهة المثالية للزوّار والسياح، بما فيهم جيل الألفية، من جميع أنحاء العالم.

وأشار سعادة رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، إلى أن الدورة الخامسة لمنتدى الضيافة بالشارقة 2018، تجمع نخبة من ملاك المنشآت الفندقية في الإمارة، وأصحاب المصلحة، ومستثمرين في القطاع العقاري، والهيئات والدوائر الحكومية، إلى جانب عدد من وكالات السياحة والسفر والمعنيين بهذا القطاع، تحت سقفٍ واحد، لاكتشاف أهم الوجهات والمعالم السياحية، التي تزخر بها الإمارة الباسمة، والتي تناسب المسافرين من جيل الألفية، والسياحة الاقتصادية، ونخبة خبراء السياحة، لمناقشة أفضل الطرق، والبرامج التطويرية المعنية بالضيافة والسياحة، والاستفادة منها.