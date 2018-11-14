"موارد الشارقة" تخرج منتسبي البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد

الشارقة 24:

قامت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بتخريج منتسبي البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد للعام 2018 بالمنطقة الشرقية، الذي استمر لمدة 3 أسابيع وتمثل بسلسلة برامج ودورات تدريبية لتهيئة الموظف الجديد لدخول بيئة العمل، حيث يأتي هذا البرنامج استكمالاً لتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتدريب وتوظيف 100 شاب في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة في جميع مدنها.

وكرم الخريجين سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، بحضور عبد الله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع بدائرة الموارد البشرية، وشمل التكريم جميع الخريجين من مدن المنطقة الشرقية كلباء وخورفكان ودبا الحصن.

وقد نفذ البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد وفق خطة متكاملة تضمنت دورات تدريبية وبرامج مساندة استهدفت الموظفين حديثي التعيين وفق مراحل ومجموعات تهدف إلى تأهيل وتجهيز الكوادر الوطنية المنضمة حديثاً إلى ميدان العمل الحكومي للانخراط بسلاسة واندماج في بيئة العمل.

وتعرف المشارك بالبرنامج على حقوقه وواجباته الوظيفية، وخضع لبرامج إثرائية حول تنمية المهارات الفردية، وأهم المعايير التي تنشدها المؤسسات في موظفيها الجدد، كما تم تثقيفه في الشأن القانوني الخاص بضوابط قانون الموارد البشرية لحكومة الشارقة وقراراته وتعاميمه.

وحول البرنامج صرح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، بأنه بعد توجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى ـحاكم الشارقة، بتعيين 100 شاب في دوائر وهيئات حكومة الشارقة، قامت الدائرة على الفور بتطبيق توجيه سموه بوضع خطة متكاملة تهدف إلى تأهيل وتجهيز هذا الكادر الإماراتي الجديد الذي سينضم إلى ميدان العمل الحكومي للانخراط بسلاسة واندماج في بيئة العمل.

وأوضح أن البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد يأتي ضمن جهود الدائرة في تنمية العنصر الوطني ليصبح الأقوى في مجال عمله، وأكد ابن خادم مخاطباً الخريجين: ثقة حكومة الشارقة بقدراتهم ودروهم كعناصر أساسية داعمة للتنمية المستدامة والتطور في إمارة لشارقة.

وعبر الخريجون عن آرائهم في البرنامج، حيث أفاد مانع سعيد من بلدية دبا الحصن، أن البرنامج يقدم معلومات قيمة للمقبل على الوظيفة، تمكنه من التعامل المدرك مع شؤون الحياة الوظيفية.

وتحدثت هدى محمد من دائرة الموارد البشرية بدبا الحصن عن مدى استفادتها من البرنامج، واعتبرته الانطلاقة الأنسب للموظف الجديد لما يحمله من ميزة تحفيزية تدفع للعمل والاجتهاد، وأكد عبد الله محمد من بلدية دبا الحصن، أن البرنامج يطور الموظف ويؤهله للتعامل الأمثل مع بيئة العمل الجديدة.

وأوضحت أوسيمة سليمان من بلدية مدينة كلباء مدى استفادتها من البرنامج، مؤكدة أنه يزرع الثقة وحس المسؤولية في الموظف الجديد، وأضافت أن مثل هذه البرامج مهمة جداً لكل مقبل على الحياة الوظيفية لكونها فرصة لإدراك طبيعة المهام والظروف المقبلة، كما تقدم الوسائل لتخطي الصعوبات والتمكن من النجاح في الجانب المهني.

وأضاف غانم عبد الله من دائرة التسجيل العقاري بكلباء، أن البرنامج يكسب المنتسب مهارات إدارة الوقت، وأساليب التعامل الأمثل مع الزملاء والجمهور، ووافقه الرأي عبد الله سالم من بلدية كلباء مضيفاً أن البرنامج يدفع للإيجابية ويسهل على الموظف الانخراط في بيئة العمل الجديدة.