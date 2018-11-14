"الداخلية" و"أسرية خورفكان" تنظمان محاضرة "فنون الحياة الزوجية"

الشارقة 24:

نظمت قيادة قوات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة مراكز التنمية الأسرية فرع خورفكان، محاضرة توعوية بعنوان "فنون الحياة الزوجية "، ضمن مبادرة مودة، ألقتها عائشة الحوسني المستشارة الأسرية في أحد المراكز المختصة في المجال الأسري بخورفكان، وذلك في مقر قيادة قوات الأمن الخاصة بمنطقة الذيد في الشارقة، بحضور العميد عبد الرحمن اليماحي، نائب مدير إدارة الخدمات المساندة وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد في القيادة.

وأكدت المستشارة الحوسني أن الحياة الزوجية هي استقرار لكلا الزوجين، ويجب أن يتحلى كل منهما بقدر كافي من التفهم والحكمة لمواجهة كل العقبات التي تعترض حياتهما، وأن لا يتخليا عن بعضهما مهما حدث من اضطرابات، وأن يجعلا من هذه العقبات وسيلة لتقوية العلاقة بينهما، حيث تعتبر العلاقة الزوجية من أهم أساليب التكيف التي تستدعي الاهتمام بها للوصول إلى سعادة الفرد في أسرته وتحقيق الاستقرار الأسري.

وأشارت الحوسني، إلى أنه لن يتحقق في الأسرة الوئام وتتوافر السعادة، إلا إذا ما عرف كل طرف فيها حقوقه وواجباته، وأبدى استعداداً في تحقيق التآلف من خلال التزامه بدوره الإيجابي السليم اتجاه أسرته، ولإنجاح الحياة الزوجية، لا بد من تحقيق التكامل في حقوق كل من الزوجين على الآخر.

وأكدت أن التخطيط المالي السليم يعتبر الطريق الأمثل نحو الاستقرار، خاصة أن أساسيات الإدارة المالية الشخصية ضرورة حتمية لكافة الأسر والأفراد كي يتمكنوا من تحقيق الاستدامة المالية للأسرة.

وقامت المستشارة الحوسني باستخدام ألعاب تدريبية بهدف زيادة المشاركة وإيصال الرسائل والأهداف التدريبية للمشاركين، وإكسابهم مهارات وفنون في الحياة الزوجية من أجل بناء أسري متماسك مستقر.