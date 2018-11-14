الشامسي يشارك بتقديم ورقة عمل حول "دور الشيخ زايد في تعزيز الأمن"

الشارقة 24:

شارك اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، في الندوة التي نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الشارقة فرع خورفكان، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "زايد الأثر والتأثير"، والتي اقيمت في إطار فعاليات عام زايد، حيث تناولت الندوة التي أدارها الإعلامي حسن يعقوب أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، ثلاثة ورقات عمل، قدمها إلى جانب قائد عام شرطة الشارقة، الدكتور محمد الفارس الأستاذ المساعد بجامعة الشارقة قسم التاريخ، والباحثة الاجتماعية فاطمة المغني.

حضر الندوة الدكتور علي عبيد الزعابي النائب المالي والإداري لفرع جامعة الشارقة بخورفكان، والدكتور عبد الله سليمان المغني أستاذ التاريخ الحديث، والمعاصر بجامعة الشارقة إلى جانب عدد كبير من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وعدد من ذوي الاختصاص.

وتناولت ورقة قائد عام شرطة الشارقة التي جاءت بعنوان "دور الشيخ زايد في تعزيز الأمن والسلم المحلي والإقليمي" تحدث من خلالها عن دور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في بناء وتأسيس الاتحاد معدداً جهود القائد المؤسس منذ توليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في السادس من أغسطس من عام 1966م، وكيف بادر هو والمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم إمارة دبي باتخاذ الخطوة الأولى نحو إنشاء الاتحاد كي يصبح نواة للوحدة العربية، مشيراً إلى الاجتماع الذي عقد في الثامن عشر من فبراير من عام 1968م بمنطقة السميح على الحدود بين أبوظبي ودبي والذي تقرر من خلاله دمج إمارتي أبوظبي ودبي في أتحاد واحد حيث يمكن اعتبارها الخطوة الأولى نحو توحيد الساحل المتصالح بأسره.

واستعرض اللواء الشامسي خلال ورقته مراحل تأسيس الاتحاد والاجتماعات التي عقدت بين حكام الإمارات والتي توجت بإعلان الاتحاد في الثاني من ديسمبر من عام 1972 م وكيف أسهم الشيخ زايد في إقناع حكام الإمارات السبع بالانضمام لمسيرة الاتحاد، والذي اكتمل بناؤه بانضمام إمارة رأس الخيمة في العاشر من فبراير من عام 1972م.

ثم تناولت الورقة دور الشيخ زايد في تعزيز الأمن والسلم المحلي من خلال تأسيس القوات المسلحة التي أنشئت بموجب توقيع الشيخ زايد على اتفاقية نقل قيادة قوة كشافة ساحل عمان إلى دولة الإمارات مع الحكومة البريطانية، والتي شكلت أساساً لإنشاء قوات الدفاع الاتحادية وتأسيس جيش موحد للاتحاد ،ثم إنشاء قوة الشرطة والأمن وصدور قانون الشرطة والأمن الاتحادي رقم 12 لسنة 1976م، ثم تحدثت الورقة عن دور الشيخ زايد في تعزيز الأمن والسلم الخليجي ودور الشيخ زايد في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981م، ثم دور المغفور له الشيخ زايد في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي ومواقفه تجاه الحرب الأهلية اللبنانية و الصراع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي ودعمه لحرب أكتوبر المجيدة ومقولته الشهيرة "إن النفط العربي ليس بأغلى من الدم العربي" وقراره بوقف تصدير النفط خلال الحرب دعماً للمجهود الحربي العربي.

واختتم سعادة قائد عام شرطة الشارقة ورقته باستعراض جهود الشيخ زايد طيب الله ثراه" في مجال العمل الخيري والإنساني والذي توج بحصوله على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية عن دوره في هذه المجالات.