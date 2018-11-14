حاكم الشارقة يتفقد عدداً من المشروعات الحيوية بمناطق الإمارة المختلفة

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، عدد من المشروعات الحيوية خلال زيارته لمدن ومناطق الإمارة المختلفة التي تقع على طريق خورفكان - الشارقة الجديد، ومدينة خورفكان وسير العمل فيها.

وتجول سموه في عدد من المناطق مطلعاً على المشروعات الجديدة والتطويرية قيد الإنجاز، واستمع سموه إلى شرح مفصلٍ من القائمين حول المشروعات المستقبلية والمرافق الخدمية، مؤكداً سموه على أهمية سرعة الإنجاز والاهتمام بالبيئة والوجه الحضاري والجمالي والسياحي للمناطق المختلفة.

ووجه سموه خلال الجولة بسرعة إنجاز وتنفيذ عدد من المرافق الجديدة والإنشاءات التي تخدم أهالي المناطق المختلفة من المواطنين والزوار، خاصة على صعيد الطرق والجسور ومداخل المدن، متمنياً سموه التوفيق والنجاح لفرق العمل من المهندسين والاستشاريين والعاملين كافة.

وتفقد سموه في بداية الجولة، طريق الشارقة خورفكان الجديد والذي يبلغ طوله 89 كيلومتراً، وينقسم إلى ثلاثة أجزاء، واطلع سموه على سير العمل في المرحلة الأولى من الطريق بدءاً من شارع الإمارات، حيث وجه سموه بتطوير المداخل منه إلى طريق خورفكان الجديد لتسهيل عمليات العبور والدخول والخروج منه لمستخدمي الطريق.

بعدها تفقد سموه تقاطع طريق الشارقة - خورفكان الجديد مع طريق نزوى، واطلع على سير العمل فيه، ومن ثمّ انتقل سموه لتفقد تقاطع منطقة البطائح مع طريق خورفكان، ووجه سموه باستحداث معبرٍ جديد قبل تقاطع البطائح ليخدم منطقة مركاض الهجن في بن رشيد، ويسهم كمعبر هام لحركة السيارات والإبل في تلك المناطق.

وعرج سموه بعدها إلى منطقة طوي السامان، واطلع سموه على الأعمال الإنشائية في الجسر الجديد الجاري تنفيذه هناك، والذي يخدم أهالي شعبية طوي السامان، ووجه سموه بإعداد عدد (2) مرعى للحيوانات بكامل التجهيزات المطلوبة لأهالي المنطقة، إلى جانب بناء مجلس ومسجد عند مدخل منطقة طوي السامان.

بعدها توجه سموه إلى جسر وشاح، وتفقد سير عمليات الإنشاء الجارية فيه، ووجه سموه بإنشاء نفق جديد من شارع خورفكان الشارقة الجديد متفرعاً إلى منطقة سفاري وجامعة الشارقة فرع الذيد.

كما تفقد سموه بعدها، الجسر المؤدي إلى المنطقة الصناعية بالذيد، ووجه سموه بزيادة عمليات رصف الطرق في المنطقة الصناعية بالذيد، والعمل على إنشاء منطقة جديدة مخصصة للمعارض أمام المنطقة الصناعية، مع عمل تحسيناتٍ كبيرةٍ على مدخل المنطقة الصناعية بالذيد تشمل تحسين وتطوير المدخل، والاهتمام بالبيئة والوجه الحضاري من زراعة الأشجار وتجميل المداخل مما يعكس طبيعة المنطقة وجمالها.

كما وجه سموه باستحداث مدخل جديد من على جسر المنطقة الصناعية في الذيد إلى منطقة السفاري، مما يسهل حركة التنقل على المتعاملين والعابرين على الطرق وعمليات الوصول إلى المنطقة بسهولة.

وخلال تفقد سموه لمنطقة الذيد، وجه سموه المسؤولين هناك بعمل حصر لكافة احتياجات ومتطلبات الطرق الداخلية في الشعبيات في الذيد، والإسراع في تنفيذها بالتنسيق مع المقاولين والمهندسين، وذلك تسهيلاً لقاطني الشعبيات وحل مشكلة الطرق كاملة.

وواصل صاحب السمو حاكم الشارقة جولته متفقداً الطريق من منطقة وشاح حتى منطقة دفتا والذي يبلغ طوله 23 كيلومتراً، وتوقف سموه عند نفق الغزير، حيث وجه سموه بإنشاء استراحة جديدة عند مدخل نفق الغزير تضم كافة المرافق الحيوية التي تخدم احتياجات العابرين للطريق وأهل المنطقة، إلى جانب إنشاء منطقة ترفيهية متكاملة لخدمة أهالي وقاطني منطقة وادي شيص.

وتابع سموه خلال الجولة، العمل الجاري تنفيذه في بقية الأنفاق على طريق الشارقة خورفكان الجديد، واستمع سموه إلى شرح مفصل حول مستوى العمل والإنجاز فيها وخطط العمل المستقبلية لإكمال بقية الأعمال فيها.

وتوقف سموه عند استراحة سد الرفيصة، حيث اطلع سموه على الحصون الجديدة التي تم ترميمها هناك، والقرية المغمورة، وقرية الجبل في منطقة الرفيصة ووادي شي.

واطلع سموه على سير عمل مشروعات مدخل مدينة خورفكان وما تحتويه من مرافق وخدمات ومباني، حيث تفقد سموه عدداً من المشروعات الجديدة والتي تشمل تطوير وزراعة المنطقة حول مدخل المدينة بما يعكس خصوصية المنطقة السياحية.

كما زار سموه منطقة البحيرات الأربعة عند مدخل مدينة خورفكان، واطلع سموه على العمل الجاري هناك، ووجه سموه بالاهتمام بالبيئة والتشجير وتجميل مدخل المدينة مراعاة لخصوصية المنطقة السياحية.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة جولته بالاطلاع على حصن خورفكان، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل عن عمليات التنفيذ والإنشاء، وتفقد سموه مخططات مشروع إعادة إحياء المناطق التراثية القديمة في خورفكان، واطلع على خطط المشروع المقترحة لعددٍ من المباني المزمع تنفيذها ضمن المشروع.

ووجه سموه ببدء إنجاز مشروع حصن خورفكان، وبرج العدواني، وذلك ضمن المشروع كجزء من المشاريع التراثية والسياحية بالمنطقة.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الجولة كل من سعادة الدكتور راشد خميس عبيد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وسعادة المهندس صلاح بن بطي المهيري المستشار بدائرة التخطيط والمساحة، وسعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وسعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، وسلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان، والمهندسة فوزية القاضي مدير بلدية خورفكان، وعدد من المسؤولين والمدراء.