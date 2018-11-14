شرطة الشارقة تحقق بوفاة طالب في مسبح مدرسة خاصة

الشارقة 24:

بدأت شرطة الشارقة التحقيق في وفاة طالب مواطن غرقاً، في مسبح إحدى مدارس القطاع الخاص بإمارة الشارقة في حادثة تعد الأولى من نوعها في الإمارة، ويجري التأكد من إجراءات السلامة التي تتخذها المدرسة، وأكدت الجهات المعنية أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة بعد انتهاء التحقيقات.

وكان قد ورد إلى مركز شرطة الصناعية الشامل بلاغ هاتفي من مستشفى القاسمي، يفيد بوفاة طالب نتيجة الغرق، وتم الانتقال للمدرسة من قبل فريق البحث الجنائي، وضابط التحقيق بمركز شرطة الصناعية الشارقة للوقوف على أسباب الحادث.

وأكد محمد أحمد الملا، مدير إدارة التعليم في مجلس الشارقة للتعليم حرص المجلس على متابعة كافة إجراءات السلامة في المدارس، وأن الحفاظ على أرواح الطلاب من الأولويات التي تقع على عاتق المدارس، وعليها اتخاذ كافة تدابير السلامة، وسيعلن المجلس عقب انتهاء إجراءات التحقيق القرارات التي اتخذت في هذا الصدد.

وأعرب الملا عن بالغ الحزن والأسى، لنبأ وفاة الطالب اثناء الدوام الرسمي، مقدماً تعازي المجلس لأسرة الطالب وذويه.

ويتابع المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الحادث عن كثب، وباهتمام بالغ، حيث انتقل على الفور إلى مقر المدرسة فريق من المجلس للمتابعة، وانتظار الإجراءات القانونية التي تجريها الجهات المعنية والتي باشرت التحقيق عقب الحادث، حتى يتسنى له إصدار حزمة من الإجراءات الرادعة ضد المتسبب في الحادث.