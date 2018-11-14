"الشؤون الإسلامية بالشارقة" تنظم ورشة في "فن الإلقاء والخطابة"

الشارقة 24:

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، ورشة تدريبية في "فن الإلقاء والخطابة"، على مسرح الدائرة بضاحية الرحمانية، شارك فيها ما يقارب من 150 خطيب من مساجد الشارقة.

تأتي الورشة ضمن خطة الدائرة للعام الجاري، مستهدفة الارتقاء بمستوى الإلقاء لدى خطباء المساجد في الإمارة وصقل مهاراتهم وخبراتهم الدعوية من خلال تنويع المحاضرين مما يثري حصيلتهم بخبرات متعددة في مهارات وفنون الإلقاء والإقناع.

تضمنت الورشة محاورة عدة منها الجانب النظري الذي تم من خلاله استعراض الأسس العلمية لفن الإلقاء المتميز وكيفية التفاعل مع الخطبة من خلال التحضير الجيد، كما تضمنت تطبيقاً عملياً لخطبة مميزة.

وفي ختام الورشة قدم المشاركون عدد من الآراء والمقترحات للوصول إلى أفضل الخطط والبرامج التطويرية التي من شأنها تعزيز دور الخطيب في التأثير على الحضور وتحقيق الدور المنشود من خطبة الجمعة.

وأكد عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة خلال كلمته على أن الدائرة تسعى للوصول إلى أفضل درجات الجودة والارتقاء المستمر بخدماتها من خلال صقل مهارات العاملين بالمساجد من أئمة ومؤذنين وخطباء وعقد الدورات التثقيفية المتخصصة لهم في كافة التخصصات التي تخدمهم في تحقيق رسالتهم المنشودة في المجتمع.