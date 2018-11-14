العميد بن عامر يتفقد المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

قام العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة بزيارة تفقدية لإدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية، كان في استقباله العميد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية والعقيد عبد الله إبراهيم نائب مدير الإدارة، وعدد من رؤساء الأقسام ومدراء الأفرع، وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات الميدانية الدورية التي يقوم بها نائب قائد عام شرطة الشارقة، والتي تهدف إلى التعرف على الخطط الموضوعة والوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل وسبل تذليلها.

بدأت الجولة بتفقد الطابور العسكري للضباط وصف الضباط والافراد، بعدها قام العميد بن عامر بجولة تفقد من خلالها المرافق الجديدة التي تم انشائها بالمؤسسة، منها مصنع الفايبرجلاس الذي تم إنشاءه حديثاً والتعرف على أهم منتجاته، إضافة لعدد من المرافق الحديثة التي تسهم في تسيير العمل بالمؤسسة.

وفي إطار الزيارة كرم العميد بن عامر، عدداً من الضباط وصف الضباط والأفراد المتميزين خلال الربع الثالث من العام الجاري، والبالغ "89" مكرماً، حيث جاء تميزهم كأفضل موظفين، وأصحاب المقترحات المطبقة، وأفضل وردية مناوبة، وأفضل مناوب عام بالمؤسسة، وأفضل فرق عمل، وأفضل مستخدمين، وأفضل مكتب صديق للبيئة، مثنياً على جهودهم في العمل بروح الفريق الواحد.

وأكد العميد بن عامر أن تكريم الموظفين وتحفيز المتميزين هو منهج ثابت في وزارة الداخلية، ومن ضمن استراتيجيتها والنهج الذي تسير عليه، إيماناً منها بأهمية التكريم ودوره الفاعل في تحفيز القدرات ونشر روح التنافس، بهدف النهوض بالعمل المؤسسي والارتقاء به إلى أفضل معايير الجودة والتميـز.