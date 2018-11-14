محمد الشلبي: برامج "الشرقية من كلباء" مستقاة من بيئات المنطقة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد محمد الشلبي، مدير إدارة البرامج بقناة الشرقية من كلباء، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، أن القناة تعمل وفق أيديولوجية واضحة المعالم، مستقاة بالأساس من مقومات المنطقة الشرقية.

وأوضح في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن القناة ومن خلال باقتها البرامجية، تهدف إلى إشباع حاجة المشاهد والارتقاء بذائقته بمحتوى يتناسب وتاريخ المنطقة، ومكونها الحضاري.

ولفت الشلبي إلى مراعاة برامج القناة للجانب التاريخي والاجتماعي لمدن المنطقة الشرقية، من خلال إبراز وترسيخ عاداتها وتقاليدها ونمط معيشتها في الأزمنة السالفة.

ونوّه إلى حرص القناة على مراعاة البيئات المتعددة التي تتميز بها مدن الشرقية، والتي تتنوع بين البيئة الجبلية، والبحرية، والزراعية، وهو مايبدو جلياً في مضمون البرامج التي تعرض على شاشتها.

وأشار مدير إدارة البرامج في قناة الشرقية من كلباء، إلى أن المحتوى الإعلامي للقناة، لا ينفصل عن واقع المنطقة ومقوماتها الجمالية، وماتشهده من نهضة متنامية؛ مؤكداً الحرص على إبرازها من خلال تسليط الضوء على المشاريع التنموية العملاقة التي تشهدها المنطقة من كلباء، مروراً بخورفكان، ودبا الحصن والمناطق التابعة لهذه المدن.