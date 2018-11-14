اجتماع تنسيقي بين "بلدي الشارقة" ودائرة الإسكان

الشارقة 24:

استقبل المجلس البلدي لمدينة الشارقة برئاسة سعادة سالم علي المهيري وفداً من دائرة الإسكان برئاسة سعادة المهندس خليفة الطنيجي وقد حضر اللقاء سعادة د. علي محمد بن درويش نائب رئيس المجلس وسعادة الأعضاء.

يأتي هذا اللقاء بهدف تعزيز التعاون بين المجلس البلدي لمدينة الشارقة والدوائر الحكومية لتحقيق المصلحة العامة.

استهل سعادة المهيري الاجتماع بالترحيب بالحضور، كما أثنى سعادته على الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة الإسكان لتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن تطوير منظومة الإسكان الحكومي من خلال المساعدات السكنية المالية والعينية.

من جهته شكر سعادة المهندس الطنيجى المجلس البلدي لدعوته لعقد هذا الاجتماع التنسيقي، مؤكداً أن الدائرة تسعى إلى تعزيز التعاون مع كافة الجهات والدوائر لتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الحاكم – حفظه الله- كما أنها تعمل على تطوير برامجها وأنظمتها بشكل مستمر بما يضمن تحقيق مصلحة المواطن.

وقد ناقش المجتمعون عدداً من المواضيع من أبرزها التنسيق بشأن آلية دراسة الحالات الخاصة وآلية العمل في المساعدات السكنية للأرامل والمطلقات والمسكن الطارئ كما تطرق المجتمعون إلى عدد من المقترحات بشأن إيجاد حلول لتقليص عدد الشكاوى بين المقاولين والملاك بالنسبة للحاصلين على مساعدات سكنية، حيث أوصى الطرفان بصياغة هذه المقترحات ومناقشتها مع الجهات المعنية للنظر في إمكانية تنفيذها.