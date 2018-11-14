"الشارقة للتعليم": وفاة طالب بإحدى المدارس الخاصة بالإمارة إثر حادث أليم

الشارقة 24:

تلقى مجلس الشارقة للتعليم ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة طالب من إحدى المدارس الخاصة بالشارقة أثناء الدوام الرسمي، إثر حادث أليم تعرض له، والمجلس إذ يعرب عن أسفه لهذا الحادث، وتعازيه لأسرة الطالب وذويه داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان في مصابهم.

ويتابع المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الحادث عن كثب، وباهتمام بالغ، حيث انتقل على الفور إلى مقر المدرسة فريق من المجلس للمتابعة، وينتظر المجلس الإجراءات القانونية التي تجريها الجهات المعنية والتي باشرت التحقيق عقب الحادث، حتى يتسنى له إصدار حزمة من الإجراءات الرادعة ضد المتسبب في الحادث، ويعلن المجلس أن الحفاظ على أرواح الطلاب هو في المقام الأول أولى المهام التي تقع على عاتق المدارس، وأن على المدارس اتخاذ كافة تدابير السلامة حفاظاً على أرواح أبنائنا الطلبة ، وسيعلن المجلس عقب انتهاء إجراءات التحقيق القرارات التي اتخذت في هذا الصدد.