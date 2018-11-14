مصورون يتبادلون 700 عام من خبراتهم في "إكسبوجر 2018"

الشارقة 24:

يجمع المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" في دورته الثالثة التي تقام خلال الفترة من 21 حتى 24 نوفمبر الجاري، نخبة من أبرز المصورين العالميين، لتقدم لهواة ومحترفي التصوير في الدولة والمنطقة فرصة الاطلاع على تجارب إبداعية وفنية لها تاريخ طويل في تغطية الحروب، وتوثيق التاريخ، ورصد جماليات الطبيعة، واستكشاف أسرارها بالعدسات، إذ يشارك في المهرجان أكثر من 35 مصوراً تشكل حصيلة خبراتهم لأكثر من 700 عام من التصوير.

وصرح سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بأن رؤية المهرجان الذي ينطلق تحت شعار "لحظات ملهمة"، يعرف الجميع معلومات عامة عن التصوير الفوتوغرافي، لكن الطريقة التي تساعدنا بها الصورة على فهم طبائع البشر وثقافاتهم والعالم بشكل عام، مفهوم مختلف وأكثر تعقيداً، ويعد المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر 2018، منصةً عالميةً لتبادل الأفكار والتجارب والرؤى والآراء، ويهدف إلى فهم جوهر التصوير الفوتوغرافي باعتباره مرآةً تعكس الواقع، فكل منا ينظر إلى الصورة ذاتها ويفسرها بطريقة مختلفة، ولذلك يتيح لنا هذا المهرجان الفرصة لفهم العالم بشكل أفضل.

وأضاف علاي: أن دورة هذا العام من المهرجان تشهد مشاركة أكثر من 35 مصوراً يمتلكون رصيداً غنياً من الأعمال المتميزة في مختلف المجالات، ويعدّ المهرجان حدثاً ملهماً بامتياز بما يقدمه للزوار من فرصة لاكتساب المزيد من الخبرة في تقنيات التصوير الفوتوغرافي والتعرف أكثر على قدراتهم الشخصية.

المصورون المشاركون في المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر 2018

سير دون ماكلين: أحد أبرز المصورين الصحفيين في العالم الذي تحمل سيرته خبرة 59 عاماً، ويرى أن التصوير الفوتوغرافي هو سلوك تعاطف، وهو يتجاوز كونه مجرد توثيق لحالة ما إلى كونه يبني علاقة بين المصور وما تلتقطه عدسة كاميرته، فإذا لم تشعر بما هو أمامك، لن تستطيع أن تحرك شعور الناس.

كوري ريتشاردز: أحد مصوري ناشيونال جيوغرافيك الأكثر جرأةً ومغامرةً الذي له رصيد خبرة تجاوز 20 عاماً، ويسعى من خلال أعماله إلى التأثير على وجدان الناس وتحفيزهم على العمل الإيجابي، والأهم من ذلك توعيتهم بعدم الاستسلام لإغراءات المحتوى الاستهلاكي.

دوغلاس دابلر: من ألمع الأسماء في مجال تصوير الأزياء والجمال والفنون الجميلة، وتتنوع أعماله التي تقدمها على مدى تجربة تمتد إلى أكثر من 60 عاماً، بين تصوير الفن التجريدي السريالي إلى الطبيعة الصامتة والعناصر المعمارية المختلفة.

ديفيد بورنيت، مصور صحفي رائد على مستوى العالم عمل في هذه المهنة لأكثر من 50 عاماً، ومن أشهر أقواله "أعظم المصورين في العالم هم من تحرّكهم المشاعر الإنسانية.

كاثي موران: محررة صور محترفة لدى ناشيونال جيوغرافيك وحائزة على عدة جوائز عالمية، حررت أكثر من 300 صورة لهذه المجلة الرائدة، ونلقت خبرتها التي تجاوزت 30 عاماً في أعمال فنية فريدة.

لورانس جاكسون: مصور صحفي محترف عمل مصوراً رسمياً للبيت الأبيض خلال فترة رئاسة باراك أوباما، وتروي سيرته الفنية خبرة 30 عاماً.

تيموثي آلن: أحد أشهر مصوري الرحلات في العالم، ويعرف بأعماله التي تصور السكان الأصليين والمجتمعات المنعزلة في مختلف أنحاء العالم، وهو مؤسس "جائزة منحة تيموثي آلن للتصوير الفوتوغرافي" التي يقدم فيها خبرة تجاوز 20 عاماً لعدد من الهواة ومحترفي التصوير.

إيليا لوكاردي: من أشهر مصوري الرحلات، ويسعى طول خبرته التي تتجاوز 10أعوام، إلى نقل وجهة نظره إلى الجمهور ليتمكنوا من رؤية العالم بعين عدسته: عالم ينبض بالألوان والجمال والمعاني العميقة والمشاعر.

كيث بير: من أبرز مصوري المنتجات التجارية والفنون الجميلة، وتروي سيرته المهنية خبرة أكثر من 30 عاماً، حيث يتمتع بقدرات فريدة في التواصل مع الناس وكسب ثقتهم، الأمر الذي مكنه من التقاط صور متميزة تجسد حالة الإنسان بقمة نقائها وحقيقتها.

ويليام بارنغتون بينز: مصور رحلات شهير، مكنه شغفه بالحياة من التقاط صور على درجة عالية من الدقة والواقعية لمشاهد فريدة من مختلف أنحاء العالم، منطلقاً من إيمانه بأن الإلهام موجود في كل زمان ومكان، وأن كلاً منا يرى الحياة بمنظور مختلف.

جارسيا دي مارينا: مصور محترف في مجال الفن المعاصر ويسعى من خلال أعماله إلى تغيير نظرة الإنسان الشخصية في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

إسدراس إم سواريز: فاز هذا المصور المحترف بجائزة بوليتزر العالمية مرتين تكريماً لما قدمه خلال تغطيته لمذبحة ثانوية كولومباين الأميركية، وتفجير ماراثون بوسطن، ومذبحة نيوتاون الأميركية، إضافة إلى كارثة التسونامي، وحرب العراق وغيرها، ويحمل في رصيد تجربته خبرة 20عاماً من التصوير والعمل المهني.

فيليب لي هارفي: يؤمن هذا المصور الصحفي الذي عمل في المهنة لأكثر من 20 عاماً، بأن الدور الرئيس للتصوير الفوتوغرافي هو التعبير عن روح المكان ومشاعر الإنسان أكثر من مجرد وصفه.

ديفيد نيوتن: مصور وصانع أفلام يعرف بشغفه بتصوير المناظر الطبيعة والبورتريه، إلى جانب عمله في تصوير الرحلات والأحداث الرياضية والمنتجات والتصوير المعماري والماكرو، حيث عاش مسيرته المهنية يرتحل بين مختلف بلدان العالم بحثاً عن قصة ملهمة.

لارس بويرينغ: قدم هذا المصور المحترف العديد من الدورات المتخصصة والأكاديمية في مجال التصوير الفوتوغرافي في مختلف أنحاء العالم طول عمله لأكثر من 20 عاماً، كما غطى من خلال صوره الكثير من المهرجانات وقدم خدماته لعدة متاحف ودور نشر ومؤسسات فنية أخرى.

جيه هنري فير: مصور صحفي عالمي يسعى عبر صوره إلى إبراز موضوع التلوّث البيئي من خلال عالم الرسم التجريدي.

معن حبيب: مصور صحفي محترف اشتهر بأعماله التي تصور مشاهد من جميع أنحاء العالم بدءاً من شوارع نيويورك وواشنطن العاصمة إلى بغداد وقرية برنون والأهوار في العراق، إذ عمل لأكثر من 20 عاماً، على إبراز أوجه الاختلاف والتشابه بين الثقافات والشعوب ورصد مكامن الجمال في عالمنا.

كيت بروكس: عملت هذه المصورة المبدعة طوال عقدين من الزمن في مختلف دول الشرق الأوسط، حيث كانت تطوف باحثة عن قصة ما يخلدها التاريخ لتسلط الضوء على تأثير النزاعات على المدنيين، إلى جانب تصوير تفاصيل الحياة اليومية للمجتمعات.

درو آلتدوفر: زار مصور الرحلات درو على مدى سنوات من مسيرته المهنية أماكن مختلفة في العالم بدءاً من أقاصي القارة القطبية الجنوبية المهجورة إلى سفوح جبال الألب، حيث تمكن من رصد جمال العناصر البشرية التي تختبئ بين ثنايا الطبيعة.

كاترينا بريمفورس: مصورة صحفية تعرف بالتزامها بتقديم أعمال وصور قادرة على التأثير إيجابياً في المجتمع، تروي سيرتها خبرة أكثر من 25 عاماً.

يان وانغ بريستون: يتمحور عمل هذا المصور في الكشف عن الجوانب المعقدة غير الظاهرة في المناظر الطبيعية.

إيريك باريه: خبير في تصوير الرسم بالضوء، وشكّل هويته الإبداعية من خلال عمله على رصد الطريقة التي ينعكس بها الضوء على جسم الإنسان.

بينو ساراديتش: فنان ومصور رقمي احترف المهنة على مدى 18عاماً، يؤمن بأن الحياة درب طويلة ونتعلم منها دروساً وعبراً لا تنتهي فهي مدرسة نخوض فيها سلسلة من التجارب التي نكتسب من خلالها تقنيات وأساليب جديدة في كل مرة.

روب تاغارت: اشتهر من خلال صوره التي رصد فيها الاضطرابات التي حصلت في شمال إيرلندا والثورة الرومانية والغزو العراقي للكويت وهروب الأكراد إلى شمال العراق واندلاع حرب البلقان إلى جانب تغطية قمة الدول السبع الكبرى، وقمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا، والمحيط الهادئ (أبيك) وغيرها الكثير من الأحداث التي شهدها طول مسيرة امتدت إلى 48 عاماً.

يوسف الحبشي: مصور ماكرو محترف عمل لعشرة سنوات، واستخدمت أعماله في كثير من الجامعات لأغراض إقامة مشاريع علمية جديدة وإجراء دراسات متخصصة.

ريك فريدمان: مصور صحفي التقط صوراً لمعظم المرشحين لرئاسة أميركا، بدءاً من جيمي كارتر إلى دونالد ترامب، موثقاً مسيرة 30 عاماً من احتراف التصوير.

كولن هاوكينز: يرفض في تجربته التي تمتد على مدى 20عاماُ، التقيّد بأي فئة من فئات التصوير الفوتوغرافي فهو يعتبر أن صوره تستهدف وجدان الإنسان، وأنها تهدف إلى إيصال مفهوم أو فكرة محددة ومصممة بغاية الدقة لتكون بذلك أداةً فعالةً للتواصل مع الآخر.

آندي يونغ: مصور معماري ومصور مناظر طبيعية محترف يؤمن بأن الصورة الجيدة هي التي تعبر عن مشاعر الناس وقادرة على أن تلفت نظرهم وتحثّهم على التفكير والتخيل.

وحيد أخطر: مصمم رقمي وخبير معروف في تصوير أعمال الفنون الجميلة، يحرص على إثراء معارفه وخبرته التي تجاوز عقدين من الزمن بالاطلاع دائماً على أحدث التقنيات في هذه الصناعة.

بجويرن لاوين: أحد أعضاء "سفراء سوني ألفا" التي تضم نخبة المصورين الفوتوغرافيين في العالم. عمل مع قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز، وصحيفة "ذي غارديان"، ومجلة "تايم"، و"وول ستريت" وغيرها من الصحف والمجلات طول 20 عاماً في المهنة.

جون رويتر: مصور فوتوغرافي وصانع أفلام، يعمل منذ 50 عاماً، وحالياً بعمل في البرنامج الوثائقي الطويل "الكاميرا جاهزة: مشروع كاميرا "بولارويد 20×24".

يوسف بن شكر الزعابي: تعلم هذا المصور خلال مسيرته المهنية معنى الصبر وقوة التحمل حيث خاض العديد من التجارب التي منحته نظرة جديدةً لحياته.

محمد المصعبي: مصور مناظر طبيعية يسعى إلى رواية قصص ملهمة في أعماله، إذ يؤمن "أن الصورة بألف كلمة".

كريس كو: تتميز صور كو ببساطةٍ متناهية وجودة فريدة تعكس شغفه بانعكاسات الضوء في الطبيعة وحبه للمغامرة والرحلات، إذ قدم أعمال فنية فريدة خلال مسيرة مهنية تجاوزت 25عاماً.