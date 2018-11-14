تعاون بين "تطوير معايير العمل" و"ريتش تارجت" لتنظيم "المهرجان العمالي"

الشارقة 24:

كشفت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، عن توقيعها لإتفاقية تعاون مشتركة مع شركة ريتش تارجت للخدمات والتعهدات الرياضية، بهدف تنظيم النسخة الثانية من البطولة العمالية التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة خلال الفترة من 28 ديسمبر المقبل وحتى 29 مارس 2019، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية التي تمت في مقر الهيئة بالشارقة، كل من سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل، والسيد طارق سالم الخنبشي، مؤسس ومدير شركة ريتش تارجت للخدمات والتعهدات الرياضية، إلى جانب عدد من مسؤولي الطرفين.

ونصت الاتفاقية على تولي شركة ريتش تارجت مهمة إقامة المهرجان الرياضي العمالي، والذي يشمل عدة ألعاب رياضية، على رأسها كرة القدم والسلة والطائرة، والهوكي بالإضافة إلى لعبة الكريكيت ولتي ستقام على أرض ملاعب مجلس الشارقة الرياضي الواقعة في المنتزه الوطني، كما نصت على تولي الشركة آلية توزيع الجوائز للفرق الفائزة، على أن تقام الفعاليات كل يوم جمعة وعلى مدى ثلاثة أشهر، إلى جانب توفير نظم ولوائح البطولة وتحديد مواعيد جداول المباريات وغيرها من الاستعدادات اللوجستية التي تحتاجها البطولة العمالية.

وفي هذا السياق، أكد سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل أن الهيئة تسعى على الدوام إلى خلق بيئة عمل مثالية للعمال، تحفظ لهم حقوقهم، وتمنحهم كل ما يحتاجونه من أجل تطوير مهاراتهم في كافة القطاعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي دائماً ما يحثنا على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعمال في كافة المجالات، الأمر الذي يساهم في تكريس الشارقة، بيئة مثالية للعمل والعمال.

وأضاف سعادته: لقد أثبتت فكرة تنظيم بطولة رياضية خاصة بشريحة العمال نجاحها، خلال النسخة الأولى التي نظمتها الهيئة خلال العام الماضي، وإعادة تنظيمنا لها، فيه تأكيد على أهمية هذه البطولة، وتأثيرها في قلوب الشريحة المستهدفة، وبلا شك أن تعاوننا مع شركة ريتش تارجت للخدمات والتعهدات الرياضية على تنظيم النسخة يساهم في تكريس المهرجان الرياضي حدثاً سنوياً على أجندة إمارة الشارقة.

من جانبه، أكد السيد طارق سالم الخنبشي، مؤسس ومدير شركة ريتش تارجت للخدمات والتعهدات الرياضية، على أهمية الاتفاقية التي وقعتها شركته مع هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، معبراً عن سعادته بهذا التعاون.

وأضاف الخنبشي، أن شركة ريتش تارجت نرتبط مع هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، بعلاقات متينة، وبلا شك أن اتفاقية التعاون هذه تساهم في تعميق صلات التعاون والترابط فيما بيننا، لا سيما وأن الاتفاقية تسمح لنا بتولي مسؤولية تنظيم البطولة العمالية، والتي نعتقد إنها تمثل فرصة جيدة لكافة العمال، بحيث تساهم في منحهم الفرصة للتنفيس عن أنفسهم، وممارسة هواياتهم الرياضية، إلى جانب جعل الرياضة أسلوب حياة ووسيلة لإسعاد أبناء هذه الشريحة، فضلاً عن كون المهرجان يعمل على خلق أجواء جيدة تحكمها كافة معايير الصحة والسلامة.

وأكد الخنبشي، على أن شركتة ستسعى جاهدة إلى توفير كافة السبل المناسبة لانجاح النسخة الثانية من المهرجان الرياضي العمالي، من خلال توفير شروط البطولة ووضع المعايير والأحكام التي تحكم الفرق المتنافسة وغيرها.