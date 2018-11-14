"ضاحية الزبارة" بخورفكان ينظم حملة التبرع بالدم

الشارقة 24:

حملة مجتمعية ناجحة نفذها مجلس ضاحية الزبارة التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، خصصت للتبرع بالدم، بالتعاون مع بنك الدم ومستشفى دبا الفجيرة بوزارة الصحة، ولمدة 6 ساعات متواصلة، حظيت بمشاركة لافتة من قبل المتبرعين من الأهالي.

وركزت حملة التبرع بالدم إلى بث رسالة مجتمعية تعزز من تواجد المجلس كمؤسسة مجتمعية لها دورها في التوعية والمشاركة الفاعلة بأعضائها، في دعم المبادرات الإنسانية، والتي من بينها التبرع بالدم لخدمة المرضى.

وانطلقت الحملة من أمام مقر مجلس ضاحية الزبارة بمدينة خورفكان، بعد أن تم تحفيز الجميع والراغبين من الأهالي في التبرع بدمائهم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، وشهد التبرع إقبالاً كثيفاً طوال الفترة.

وأكد خلفان صالح النقبي نائب رئيس مجلس ضاحية الزبارة، أن هذه البادرة تأتي ضمن مبادرات الضاحية التي تمثل توجهاً مجتمعياً للخدمة العامة، الأمر الذي يرسخ علاقات وطيدة بين الضاحية ومختلف أطراف المجتمع، سواءً القطاعات الحكومية أو الخاصة في مختلف المجالات، بما يخدم الأهداف والمبادرات الوطنية.