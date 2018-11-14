بلدية الحمرية تُنهي استعداداتها وجاهزيتها لموسم الأمطار

الشارقة 24:

في إطار استعداداتها المبكرة لموسم الأمطار، أنهت مختلف إدارات وأقسام بلدية الحمرية جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء، عن طريق حزمة من الخطط والبرامج التي طبقتها.

وأشار مدير بلدية منطقة الحمرية، مبارك راشد الشامسي إلى أن كافة فرق البلدية الفنية والهندسية، أنهت الاستعدادات في مناطق "البر والبحر بالحمرية"، استقبالاً لفصل الشتاء، بحزمة متكاملة من الإجراءات الفنية والوقائية، شملت الأقسام الهندسية وقسم الصحة والسلامة المهنية والزراعة وقسم مكافحة آفات الصحة العامة، ومفتشي البلدية، بجانب أخذ كافة الإجراءات لتصريف المياه وجمعها في حالة نزول الأمطار.

وذكر الشامسي، لقد شُكل فريق للطوارئ يضم عدداً من مهندسي البلدية يساندهم فرق الكوادر الفنية بغية التأكد من تهيئة كافة مواقع تصريف مياه الأمطار في الشوارع العامة ومختلف المرافق، مضيفاً بأنه تم تجهيز الفريق بكافة المعدات، والمركبات اللازمة لهذه الغاية.

ولفت الشامسي إلى أن بلدية الحمرية تتمتع بالسواحل الخلابة والحدائق الغناء لاستقبال فصل الشتاء، كما تمتاز بأجواء مناخية مثالية، ما أهلها أن تكون إحدى المحطات السياحية بالشارقة، يرتادها أبناء المنطقة والمقيمين في المناطق المجاورة لقضاء أوقات عائلية ممتعة، وممارسة السباحة، ومختلف الرياضات البحرية.