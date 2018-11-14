الشؤون الصحية بـ "المجلس الاستشاري" تطلع على نتائج أعمالها وزيارتها

الشارقة 24:

استأنفت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أعمالها لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، من خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس.

وبحثت اللجنة، خلال الاجتماع، أهدافها العامة المسطرة، كما ناقشت استكمال خطتها الاستراتيجية لزيارة المؤسسات ذات الصلة بأعمالها.

حيث أكدت اللجنة على تحقيق كافة أهداف مهامها خلال دور الانعقاد العادي الرابع، ودعم جهود الدوائر والفعاليات، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، سواءً في المجال الصحي أو في المجال الاجتماعي، بناءً على الخطة الاستراتيجية للجنة.

ترأست الاجتماع عائشة البيرق رئيسة اللجنة، وحضره من أعضاء وعضوات اللجنة عذراء سالم تميم الريامي مقررة اللجنة، وثاني هزيم السويدي، وعوض مصبح المنصوري، وأحمد حسين بوكلاه، وحمد محمد المنصوري، ومن الأمانة العامة للمجلس آمنة سالم باصليب، وسمية جاسم.