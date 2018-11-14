هيئة مكتب "استشاري الشارقة" تشيد بنجاح مشاركة المجلس في "معرض الكتاب"

الشارقة 24:

أعربت هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن تقديرها للدور الكبير والمكانة المتميزة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، على خارطة الفعاليات والأحداث المحلية والعالمية، والذي ساهم في نيل الشارقة عاصمة الكتاب العالمية لعام 2019م.

وأشارت سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس، في كلمتها، إلى أهمية معرض الشارقة الدولي للكتاب، وما حققه من نجاحات باعتباره نافذة معرفية هامة، تتلاقى فيه الثقافات المتنوعةعلى أرض الشارقة، وأعربت عن تقديرها لدور المجلس الاستشاري، والأمانة العامة، في إثراء هذه الظاهرة من خلال المشاركة المتميزة المعرض، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز دور المجلس كجهة تشريعية ورقابية.

ولفتت إلى أهمية الإصدارين الجديدين للمجلس، وهما خطابات سلطان في البرلمان، وحصاد المجلس، إذ شكلا إضافة نوعية، بتعريفهما لأعمال المجلس، علاوة على تقديمهما المهام البرلمانية.

جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الأول لهيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في مقر المجلس بمدينة الشارقة، ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.