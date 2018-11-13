سلطان بن أحمد: مقتنيات مميزة وتاريخية في معرض الشارقة للطوابع البريدية

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بمعرض الشارقة للطوابع البريدية، الذي يُنظم بمركز ميغامول، واصفاً المعرض بالمتميز في عدد مشاركاته من الطوابع والرسائل والأختام النادرة.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، لـ "الشارقة 24"، أن إمارة الشارقة تهتم وتركز على الثقافات المختلفة، ومن ضمنها هواية جمع الطوابع، وأن المعرض يقدم الكثير من المعروضات المميزة، ويُعرف الجمهور بتاريخ هذ الطوابع.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى دور المعرض في دعم هواة جمع الطوابع البريدية، التي تشكل مرجعاً لثقافات وحضارات الشعوب المختلفة، لافتاً إلى حرص إمارة الشارقة على تنويع أنشطتها الثقافية، واحتضان المعارض المختلفة التي تساهم في نقل المقتنيات المعرفية، والتعريف بمزيج متنوع من الثقافات التي تنقلها هذه القطع النفيسة.

ودعا رئيس مجلس الشارقة للإعلام الجمهور للاستمتاع بفعاليات هذا الحدث والمعروضات النادرة والتاريخية المشاركة.