خالد جاسم المدفع: سعداء بتنظيم منتدى الشارقة للضيافة الـ 5

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعلن سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن تنظيم الدورة الخامسة من "منتدى الشارقة للضيافة"، الأربعاء، التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وأعرب المدفع عن سعادته بتنظيم هذا المنتدى الهام في إمارة الشارقة الخاص بقطاع الضيافة في دولة الإمارات.

وأضاف المدفع، يأتي هذا الحدث باعتباره منصة رائدة تسرّع وتيرة التقدّم والنمو الذي يشهده قطاع الضيافة في الإمارة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف "رؤية الشارقة السياحية 2021"، بزيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة، لتصل إلى 10 ملايين زائر بحلول العام 2021.

وأوضح أن المنتدى الذي ينظم هذا العام تحت شعار "اتجاهات سياح الألفية والسياحة الاقتصادية"، يركز على مناقشة الموضوعات المتعلقة بالسياحة ومسافري الألفية وذوي الميزانية المحدودة، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين، لتبادل الآراء حول مستقبل هذا القطاع الهام، خاصةً وأنه شهد خلال الأعوام القليلة الماضية تزايداً ملحوظاً في أعداد المسافرين إلى المنطقة، والتطلع إلى استقطاب المزيد من الزوار والسياح العام المقبل.

وأشار رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إلى سعي المنتدى الاستفادة من الفرص والمزايا والحلول والأفكار المبتكرة، مما سيعزز من الجهود في الارتقاء بالقطاع السياحي في الإمارة، الذي يساهم بأكثر من 9 مليارات درهم من إجمالي الناتج المحلي السنوي للإمارة، والبالغ 102.5 مليار درهم، أي ما نسبته 8.8%.