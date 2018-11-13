"الشارقة للصحافة" ينظم جلسة حوارية لوسائل الإعلام مع "البلدية"

الشارقة 24:

نظم نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الثلاثاء، جلسة حوارية جمعت مختلف وسائل الإعلام المحلية، بالمسؤولين في بلدية مدينة الشارقة، وذلك ضمن مبادرة "تواصل" التي أطلقها النادي في مطلع العام الجاري.

وحضر الجلسة التي عقدت في قاعة "الإيجابية" بمقر البلدية، كل من سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأسماء الجويعد، مديرة نادي الشارقة للصحافة، وكبار المسؤولين في بلدية الشارقة.

وأكد الطريفي حرص فريق العمل على ضمان التطور المستمر وتقديم أفضل الخدمات، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لافتاً إلى حرص البلدية على تعزيز علاقة التواصل مع مختلف وسائل الإعلام، واصفاً إياها بالعلاقة التكاملية، التي يستهدف بها كلا الطرفان خدمة المجتمع، ونقل الصورة الحضارية.

وأطلع مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ممثلي الصحف، على مختلف مرافق وأقسام البلدية، ضمن جلسة تعريفية تفصيلية تتعلق بآليات العمل، وسبل تحقيق مبدأ إسعاد الموظفين، والمتعاملين، الذي تنتهجه بلدية الشارقة كأحد أولوياتها.

ولفت الطريفي إلى مختلف التطورات التي يشهدها القطاع الإعلامي في إمارة الشارقة، مشيراً إلى جهود المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بقيادة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، التي انعكست على ترسيخ المكانة الإعلامية للإمارة على الخريطة العالمية.

وأعرب سعادة ثابت سالم الطريفي، عن شكره وتقديره لنادي الشارقة للصحافة، لتنظيمه الجلسة النقاشية التي تعزز التقارب البناء بين الصحافة والإعلام، وبلدية مدينة الشارقة، وتبادل وجهات النظر والمقترحات التطويرية، بما يخدم الصالح العام.

من جانبه أكد طارق سعيد علاي، حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على العمل بيد واحدة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معرباً عن بالغ تقديره لجهود وسائل الإعلام المختلفة، في نقل رسالة الشارقة ودعم جهودها التطويرية.

وأشار مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إلى أن "مبادرة تواصل"، تأتي ضمن برامج وخطط المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الرامية إلى تعزيز التواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة، ووسائل الإعلام المحلية والدولية، لافتاً إلى دور الإعلام في تعزيز البرامج التنموية، ودعم عمليات التطوير في مختلف القطاعات.

وأكد أن نادي الشارقة للصحافة، يسعى إلى دعم العمل الإعلامي عبر مختلف الوسائل الممكنة، وعقد الجلسات واللقاءات التي تخدم أهداف التطور المستمر، تماشياً مع رسالة ورؤية المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وناقش اللقاء بشفافية العديد من القضايا والموضوعات التي تناولها المشاركون في الجلسة الحوارية، من مختلف وسائل الإعلام، مع مسؤولي بلدية مدينة الشارقة، وسبل تحقيق المزيد من التطور والتواصل البناء.

واستعرضت الجلسة الخدمات والإنجازات التي حققتها البلدية على مدار السنوات الماضية، وسعي البلدية المستمر لخدمة المتعاملين، وإنجاز معاملاتهم بكفاءة وفعالية، وفق أحدث المعايير العالمية، مع التأكيد على أن أبواب بلدية مدينة الشارقة، مفتوحة دائماً للصحافيين والمتعاملين في أي وقت، وأن كافة المقترحات والشكاوى يتم التعامل معها باهتمام وحرص تام.

وأطلق نادي الشارقة للصحافة الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مبادرة "تواصل" مطلع العام الجاري، بهدف تعزيز العلاقة الإيجابية بين الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، وممثلي الصحف المحلية، عبر سلسلة من اللقاءات النقاشية.