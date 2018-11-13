سيف محمد القاسمي: توقيع اتفاقيتين لجعل البيئة آمنة وخالية من المخاطر

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجه الشيخ سيف محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لدعمهم وحرصهم على سلامة أفراد المجتمع بكافة فئاته في الإمارة الباسمة.

وأضاف الشيخ سيف خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24" من هذا المنطلق قامت هيئة الوقاية والسلامة بالتعاون مع شركة ساند بتوقيع اتفاقيتين الأولى حول كاشف الدخان، والثانية حول معهد تدريب السلامة والصحة المهنية.