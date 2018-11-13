سلطان بن أحمد يفتتح الدورة التاسعة من معرض الشارقة للطوابع البريدية

الشارقة 24:

افتتح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح الثلاثاء، الدورة التاسعة من معرض الشارقة للطوابع البريدية، الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة الطوابع، خلال الفترة من 13-17 نوفمبر الجاري في مركز "ميغا مول" الشارقة، بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة، لتجار طوابع وعملات وهواة من 17 دولة، عبر 120 منصة عرض، تتضمن العديد من مجموعات الطوابع والعملات ومستلزمات هذه الهواية.

وحضر الافتتاح عبد الله خوري، رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، ومحمد سرور، مدير التسويق في مركز "ميغا مول"، مع ضيوف وخبراء ومحكمين من عدد من دول العالم، وجمع من المشاركين والعارضين والهواة والمهتمين، إضافة إلى حشد كبير من زوار مركز "ميغا مول"، وممثلي العديد من وسائل الإعلام، الذين سيغطون فعاليات المعرض على مدار أيامه الخمسة.

واطلع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على المجموعات الفريدة والنادرة من الطوابع التي يضمها المعرض الذي يحتفي بـ "عام زايد"، وتفقد أجنحة عدد من العارضين، واستمتع إلى شرح منهم حول أهم المعروضات والقطع التي تتضمنها أجنحتهم، وأشاد بمستوى تنظيم المعرض الذي يتطور من عام إلى آخر.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إلى دور المعرض في دعم هواة جمع الطوابع البريدية، التي تشكل مرجعاً لثقافات وحضارات الشعوب المختلفة، لافتاً إلى حرص إمارة الشارقة على تنويع أنشطتها الثقافية واحتضان المعارض المختلفة، التي تساهم في نقل المقتنيات المعرفية، والتعريف بمزيج متنوع من الثقافات التي تنقلها هذه القطع النفيسة.

وتتضمن فعاليات المعرض الذي يجمع هواة ومحبي جمع الطوابع البريدية، والعملات المعدنية والورقية، من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، إضافة إلى تجار بيع الطوابع والعملات ومستلزماتها، مزاداً علنياً على مجموعات نادرة وقيّمة من الطوابع والعملات، ومحاضرات وندوات تثقيفية يقدم بعضها نخبة من المحكمين الدوليين، والمنسقين الذين يزورون إمارة الشارقة خصيصاً للمشاركة في المعرض.

ورحب محمد سرور بزوار المعرض من داخل الإمارات وخارجها، الذين سيتاح لهم أيضاً الاستمتاع بالمرافق والخدمات المميزة في "ميغا مول"، مؤكداً أن إدارة المركز وفرت العديد من التسهيلات للضيوف والمشاركين.

من ناحيته أكد عبد الله خوري، أن معرض الشارقة للطوابع البريدية أصبح المقصد الأول لهواة جمع الطوابع والعملات الراغبين في توسيع مجموعاتهم، واقتناء القطع النفيسة والنادرة إلى جانب الإصدارات العادية، معرباً عن ثقته بأن توسع أعداد المشاركين من عام إلى آخر، وكذلك الزيادة المستمرة في أعداد الزوار، دليل على أن هذه الهوايات مازال لها محبوها وجمهورها الكبير.

ويحل "البريد الفلسطيني" ضيف شرف على المعرض، في مشاركة مميزة هي الأولى من نوعها، ستتيح للهواة التعرف على أبرز المحطات المرتبطة بتاريخ البريد في فلسطين، واقتناء مجموعات من الطوابع البريدية الحديثة، كما يشارك للمرة الأولى في المعرض محكمون وعارضون من إندونيسيا وسنغافورة، وكذلك سيتم عرض مجموعات نادرة من الطوابع يمتلكها كبار الهواة في المنطقة.