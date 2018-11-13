ولي عهد الشارقة يستقبل رئيس وأعضاء "مجلس الشباب"

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس الشارقة للشباب، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب سمو ولي عهد الشارقة بأعضاء الوفد، الذين قدموا للسلام على سموه واستعراض منجزاتهم وأنشطتهم وفعالياتهم خلال دورة عملهم، مثنياً سموه على جهودهم خلال الدورة الحالية للمجلس، وعطائهم المتميز لتفعيل أدوار المجلس الهامة تجاه الشباب بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي نظمت خلال الفترة الماضية، مؤكداً سموه على الحرص الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الاهتمام بالشباب وبكافة البرامج التي تدعمهم وتساهم في تطوير قدراتهم وصقلها.

وشدّد سموه على أهمية اتجاه الشباب للمعرفة والتعلم وتعميقهما، والالتزام بثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والمجتمع، والأخلاق والهوية الوطنية، وهو ما يسهم في تكوين شخصية الشباب الخاصة.

ودعا سموه إلى ضرورة التعاون والتواصل بين أعضاء مجلس شباب إمارة الشارقة السابقين واللاحقين، وتبادل التجارب والخبرات بينهم والتي تسهم في إثراء تجربة المجلس في تشكيلاته المستقبلية، والاهتمام بكافة ما يتعلق بالشباب وتطوير قدراتهم، كون الشباب هم مستقبل المجتمع والوطن.

من جانبهم أشاد رئيس وأعضاء مجلس الشارقة للشباب بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمام سموه اللامحدود بشريحة الشباب ورعايتهم وتوجيههم، حيث تمثل إمارة الشارقة نموذجاً في العمل على تطوير قدرات الشباب عبر مؤسساتها العديدة المتخصصة والتي أنشأتها الإمارة منذ أكثر من 4 عقود، وتقديم كافة أشكال الرعاية للأطفال والناشئين والشباب.

كما أثنى الوفد على جهود قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى للأسرة، ورئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التي تقوم بالرعاية والعديد من الأدوار الهامة لدعم مسيرة الشباب واتجاهه للعلم والمعرفة وتطوير مواهبه وقدراته، مما يوفر البيئة الصالحة للشباب لترقية مستوياتهم وتوسيع مداركهم.

وقدم وفد مجلس الشارقة للشباب، في ختام اللقاء، شكره وتقديره إلى سمو ولي عهد الشارقة على حسن الاستقبال، ومتابعة سموه الدائمة لكافة مشروعات وبرامج المجلس، مما يسهم في تعزيز عمل المجلس والارتقاء به وتحقيق الأهداف المرجوة منه في خدمة شريحة الشباب في مختلف المجالات.