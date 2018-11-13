مركز شرطة خورفكان الشامل يستقبل وفداً من نظيره برأس الخيمة

الشارقة 24:

في إطار تعزيز سبل التعاون والتنسيق، ودعم آليات العمل المشترك بما يضمن تحقيق أفضل المعايير المؤسسية في مجالات التفتيش الأمني، والمهام المنوطة بها، استقبل مركز شرطة خورفكان الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وفداً من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة بمركز شرطة المعمورة برئاسة العقيد وليد محمد كنفش رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل والوفد المرافق له.

كان في استقبال الوفد المقدم وليد خميس اليماحي رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل ومدراء الأفرع وعدد من ضباط الاختصاص، وتهدف الزيارة الى عمل مقارنة معيارية للاطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال تطوير الخدمات والتميز المؤسسي، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بهدف تطوير الأداء الأمني والخدمي.

واستمع الوفد الزائر الى شرح مفصل استعرض به الملازم أول أحمد حسن النقبي مدير وحدة إسعاد المتعاملين مراحل تطوير مركز شرطة خورفكان الشامل وآلية عمل منظومة التميز المؤسسي التي أدت إلى حصول المركز على جائزة ثاني أفضل مركز شامل على مستوى الدولة في جائزة وزير الداخلية، كما تطرق إلى المؤشرات الوطنية والاستراتيجية وآلية العمل على تحقيق المستهدفات.

وأكد رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على مد جسور التعاون مع جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المطبقة فيها.

وفي الختام توجه الوفد الزائر بالشكر الجزيل على حسن الاستقبال والجهود المبذولة والخبرات المقدمة، كما قام المقدم وليد اليماحي بتقديم درع تذكاري إلى الوفد الزائر.