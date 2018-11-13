"تنفيذي الشارقة" يعتمد مقترحات تطوير "المواصلات العامة" بالإمارة

الشارقة 24 - الشفيع عمر:





عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، وذلك صباح الثلاثاء، في مكتب سمو الحاكم.

استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وذلك تحقيقاً لرؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

واطلع المجلس على تقرير تضمن أنظمة الجودة وإدارتها في عمليات التدريب، في دائرة الموارد البشرية، وحصولها على شهادتين في الجودة والعمليات الإدارية، لأفضل الممارسات العالمية.

واستعرض سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، في التقرير، حصول الدائرة على المواصفة القياسية العالمية للعمليات الإدارية "2015-9001"، وذلك في إطار تطبيق أفضل الممارسات العالمية القياسية، والتي تختص بكافة الإجراءات الإدارية، منذ بدايتها وحتى نهايتها، وطريقة التوثيق لهذه الإجراءات، والنماذج المستخدمة لها.

كما تضمن التقرير حصول الدائرة على شهادة الجودة "10015"، في التدريب، والتي تختص بتحديد الاحتياجات التدريبية، وتصميم وتنفيذ الخطة التدريبية، وتقديم البرامج وتقييم المدربين والمتدربين والمواد المقدمة.

وهنأ المجلس دائرة الموارد البشرية لحصولها على الشهادتين الدوليتين، وشكر سعادة رئيس الدائرة، وفريق العمل، على جهودهم المتواصلة في برامج تطوير الكوادر البشرية من موظفي حكومة الشارقة، مما ينعكس على استمرار العطاء، ويُحفّز الموظفين، داعياً الدائرة إلى مواصلة الجودة والتميز والمراجعة، والمتابعة المستمرة في تطوير البرامج التي ترتقي بمستويات الموظفين الإدارية والمهنية، وذلك في كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات.

واستعرض سعادة المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات، أمام المجلس، عدداً من المقترحات التي ستسهم في تطوير مستوى خدمات مزودي الخدمة المقدمة في الإمارة، لشبكة المواصلات العامة في مختلف الرحلات الداخلية بأنواعها، في فترات اليوم النهارية والليلية، إلى جانب خدمات حافلات التنقل بين المدن من وإلى إمارة الشارقة.

وقد اعتمد المجلس المقترحات المقدمة، الخاصة بتطوير وتنويع خدمات وسائل المواصلات العامة، بإمارة الشارقة.

وضمن ما استجد من أعمال، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثالثة، لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد الخميس 15 نوفمبر 2018م.