"خيرية الشارقة" تفتتح معهد سحاب الخير في مصر

الشارقة 24:





افتتحت جمعية الشارقة الخيرية معهد سحاب الخير التعليمي في قرية القن بمحافظة كفر الشيخ في جمهورية مصر العربية، ويتكون المعهد من 12 فصلاً دراسياً، وعدداً من المكاتب الإدارية، وذلك بتكلفة نصف مليون درهم.

وزار وفد الجمعية المكون من محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات، وسعيد الطنيجي، مدير مكتب البطائح، وممثلين عن شركة العربية للطيران -الشريك مع الجمعية في مبادرة سحاب الخير، مصر لمدة 5 أيام، تفقد فيها المشاريع والأعمال الخيرية التي تنفذها وتشرف عليها الجمعية في مناطق مختلفة بمصر.

وأفاد محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات في جمعية الشارقة الخيرية الذي ترأس وفد الجمعية إلى مصر، بأن برنامج الزيارة إلى جمهورية مصر العربية استمر 5 أيام، تم خلالها افتتاح معهد سحاب الخير التعليمي بقرية القن في محافظة كفر الشيخ الذي تم إنشاؤه من حساب تبرعات المسافرين على متن طيران العربية، وذلك بموجب اتفاقية سحاب الخير بين الجمعية وشركة العربية للطيران.

وأكمل الوفد برنامج زيارته بتفقد بقية المشاريع المنفذة في عدة محافظات أخرى، حيث تم زيارة مساجد الجمعية في محافظات دمنهور والمنوفية والغربية، إلى جانب الانتقال إلى السادس من أكتوبر، لمتابعة سير العمل بمسجد النهى، الذي تم تنفيذه ليخدم أهالي المنطقة.