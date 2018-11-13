"الوقاية والسلامة" و"ساند" توقعان عقد تدريب "الصحة المهنية"

الشارقة 24:

دعماً للخطط التنموية والتدريبية، أعلن الشيخ سيف محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، في مؤتمر صحافي، عن توقيع عقد تدريب السلامة والصحة المهنية في إمارة الشارقة، والذي يضمن التطبيق الفعال لمعايير السلامة، إلى جانب توقيع اتفاقية كاشف الدخان، وكاشف الحريق، وأجهزة الإنذار المبكر، بالتعاون مع شركة "ساند".

وتقدم الشيخ سيف محمد القاسمي، بخالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لحرصهم على سلامة أفراد المجتمع بكافة فئاته.

وأكد مدير هيئة الوقاية والسلامة، أن إدارة "السلامة والصحة المهنية"، هي من أولى الإدارات التي يجب إنشاءها في أي مؤسسة، لأهميتها البالغة في حماية الأرواح والممتلكات، ولأهمية تدريب وتأهيل العاملين بكل ما يتعلق بأحدث الممارسات العالمية والمنهجيات الحديثة، في القطاعيين الحكومي والخاص، والتي يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى الأداء، بالإضافة إلى الاهتمام بمستويات الأمن والسلامة المهنية للوصول إلى أعلى معايير الجودة في إدارة سياسة السلامة والصحة المهنية.