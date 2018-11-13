وفاة سيدة وطفل في حريق بمنطقة ميسلون بالشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أشار العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، إلى أن بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الدفاع المدني بالشارقة في تمام الساعة 9:43 دقيقة، مساء الإثنين، يفيد باندلاع حريق في أحد المنازل الواقعة في منطقة ميسلون بالشارقة، وعليه انتقلت على الفور فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وتبين خلال عملية الإنقاذ وجود إصابات مختلفة.

وتم نقل الحالات إلى مستشفى الكويت بالشارقة عبر الإسعاف الوطني، واستكملت الفرق عملية تبريد الحادث لتسليمه للجهات المختصة لمعرفة ملابسات الحادث.

وأكد العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، أن حادث الحريق نتج عنه وفاة سيدة وطفل من الجنسية الآسيوية اختناقاً، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق، بالمشاركة مع "الإدارة" و"الميناء" و"سمنان"، ومنعه من الانتشار والحيلولة دون انتقاله إلى المنازل المجاورة، عند العاشرة و17 دقيقة.