هيئة "استشاري الشارقة" تبحث آلية العمل في دور الانعقاد الحالي

الشارقة 24:

عقدت هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الإثنين، اجتماعها الأول في مقر المجلس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، برئاسة سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس.

حضر الاجتماع، عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وعائشة رضا البيرق رئيسة لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعبد الله مطر الكتبي رئيس لجنة المرافق العامة، ومحمد سلطان الخاصوني رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، والمستشار يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، ومحمد بو خلف رئيس قسم شؤون اللجان وآمنة سالم أمينة السر.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق، وهو الخامس لهيئة المكتب، بجانب الاطلاع على الموضوعات العامة التي تمت الموافقة عليها من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وشملت سياسات بعض من دوائر وهيئات حكومة الشارقة.

كما استعرضت هيئة مكتب المجلس، البرنامج الزمني لأعمال المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الحالي.